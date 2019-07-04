مصر 2019: مساء اليوم تنطلق تحضيرات المنتخب التونسي للقاء غانا

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

تنطلق مساء اليوم الخميس تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للقاء ثمن نهائي كاس امم افريقيا (مصر 2019) التي سيواجه فيها المنتخب الغاني يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب الاسماعيلية.ويجري زملاء يوسف المساكني حصتهم التدريبية الاولى انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف مساء بملعب محاذ لنزل ماركور الاسماعيلية مقر اقامة المنتخب التونسي.واكد لاعب ارتكاز المنتخب التونسي كريم العواضي في تصريح لمبعوث "وات" الى كاس امم افريقيا بمصر قبيل الانطلاق في التحضير للقاء غانا " مباربات الدور الاول مثلت درسا بالغ الاهمية بالنسبة لنا بل ان المستوى المخيب للامال كان صفعة تستوجب الاستفاقة السريعة و ستكون مباراة غانا فرصة للظهور بوجه مشرف".واضاف العواضي ان "نهائيات مصر الحالية اثبتت انه لا وجود لمنتخب صغير او لمباراة تحسم قبل خوضها فكل المباريات صعبة ولا يمكن كسبها بالتصريحات ولقاء غانا المرتقب ستكون له حقيقته الخاصة به ويجب حسن الاستعداد له " .وكانت بعثة المنتخب التونسي قد غادرت مساء امس الأربعاء مدينة السويس على متن الحافلة باتجاه الإسماعيلية أين سيدور لقاء الدور ثمن النهائي لكأس افريقيا 2019 بين المنتخب التونسي ونظيره الغاني يوم الإثنين القادم بملعب الإسماعلية.ودامت الرحلة حوالي ساعتين ونصف حيث في استقبال الوفد التونسي رئيس دائرة المنتخبات محمد الغربي الذي سبق الوفد صباح امس لتوفير الظروف الملائمة تنظيميا ولوجيستيا لحسن اقامة الفريق .