Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

الرئيس الموريتاني المنتخب يتلقى دعوة لزيارة السعودية

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي - تلقى الرئيس الموريتاني المنتخب، محمد ولد الغزواني، السبت، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن ولد الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا لموريتانيا.


ووفق المصدر ذاته، فقد وجه الملك السعودي دعوة للرئيس الموريتاني المنتخب لزيارة السعودية "على أن يكون ذلك في الوقت المناسب له".

وبدأ ولد الغزواني منذ يومين تلقي التهاني من قادة الدول والحكومات بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.

وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد السبت الماضي بنسبة 52.01% فيما رفض مرشحو المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات وتقدم 3 منهم بطعون لدى المجلس الدستوري.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري، الاثنين القادم النتائج النهائية للانتخابات.

  
  
     
  
festival-a9dccfcf09482bee0672bf95fe757bc4-2019-06-29 12:42:38






0 de 0 commentaires pour l'article 184841



Special can 201
    15:30: Mauritanie - Angola
    18:00: Cameroun - Ghana
    21:00: Bénin - Guinée-Bissau
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

| 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
34°
 34° % 31 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
34°-2435°-2436°-2537°-2638°-27
  • Avoirs en devises
    12976,9

  • (28 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27094 DT        1$ =2,87791 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juin)   261,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1561812588|184841 279|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires