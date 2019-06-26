أمم إفريقيا.. زيمبابوي تنتزع نقطة ثمينة من أوغندا

Mercredi 26 Juin 2019



الأناضول

- انتزع منتخب زيمبابوي، الأربعاء، نقطة بالتعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.بذلك، ارتفع رصيد زيمبابوي إلى نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط في الصدارة.وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب مصر مع الكونغو الديمقراطية.جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تدخل مرحلة جس النبض، حيث تبادلا الهجمات.ومع حلول الدقيقة 12 جاء هدف التقدم لأوغندا عن طريق ايمانويل اوكوي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء وضعها بسهولة في المرمى الخالي من حارسه مسجلًا الهدف الأول.بعدها مال أداء أوغندا للتأمين الدفاعي، قابله ضغط هجومي مكثف لزيمبابوي في محاولة لإدراك التعادل.وجاءت الدقيقة 40 لتشهد التعادل لزيمبابوي عندما تهيأت الكرة إلى خاما بيليات وضعها بسهولة في المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.