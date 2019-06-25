أمم إفريقيا.. ''أسود'' الكاميرون تزأر بثنائية في شباك غينيا بيساو

Mardi 25 Juin 2019
الأناضول - استهل المنتخب الكاميروني، الثلاثاء، رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار ثمين على غينيا بيساو بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
بذلك، انتزع المنتخب الكاميروني أول ثلاث نقاط له ينتزع بها قمة المجموعة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة غانا مع بنين التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
تسيد الحذر الدقائق الأولى من اللقاء حيث جاءت الهجمات على استحياء من جانب لاعبي الفريقين.
وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كشر "أسود" الكاميرون عن أنيابهم في رحلة بحث عن هدف التقدم حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.
ومع حلول الدقيقة 66 بادر المنتخب الكاميروني بالتسجيل عبر يايا بانانا عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.
ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق أضاف المنتخب الكاميروني الهدف الثاني عبر ستيفان باهوكين الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء مستغلًا خطأ دفاعي ووضعها في المرمى.
وحاول لاعبو غينيا بيساو تقليص النتيجة، وأضاعوا أكثر من فرصة للتسجيل، ليخرج المنتخب الكاميروني فائزًا باللقاء.
بذلك، انتزع المنتخب الكاميروني أول ثلاث نقاط له ينتزع بها قمة المجموعة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة غانا مع بنين التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
تسيد الحذر الدقائق الأولى من اللقاء حيث جاءت الهجمات على استحياء من جانب لاعبي الفريقين.
وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كشر "أسود" الكاميرون عن أنيابهم في رحلة بحث عن هدف التقدم حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.
ومع حلول الدقيقة 66 بادر المنتخب الكاميروني بالتسجيل عبر يايا بانانا عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.
ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق أضاف المنتخب الكاميروني الهدف الثاني عبر ستيفان باهوكين الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء مستغلًا خطأ دفاعي ووضعها في المرمى.
وحاول لاعبو غينيا بيساو تقليص النتيجة، وأضاعوا أكثر من فرصة للتسجيل، ليخرج المنتخب الكاميروني فائزًا باللقاء.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
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|2
|0
|1
|0
|0
|1
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|0
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|1
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|J
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|N
|P
|DB
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|1
|0
|0
|1
|1
|1
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|1
|1
|0
|1
|0
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|G
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|P
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|0
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|2
|3
|1
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|0
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|-2
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|N
|P
|DB
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|1
|1
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|0
|1
|3
|1
|1
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|1
|0
|1
|0
|0
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|0
|0
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|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
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|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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