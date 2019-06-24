تشكيلة المنتخب التونسي في مواجهة انغولا

Lundi 24 Juin 2019
وات - في ما يلي تشكيلة المنتخب التونسي لكرة القدم امام نظيره الانغولي لحساب الجولة الاولى لكاس امم افريقيا لكرة القدم "مصر 2019" مساء اليوم الاثنين بملعب السويس ضمن المجموعة الخامسة .
يدير المباراة الحكم الاثيوبي بملاك تيسيما .
فاروق بن مصطفى - ياسين مرياح - اسامة الحدادي - ديلان بروون - رامي البدوي - غيلان الشعلالي - الياس السخيري - وجدي كشريدة - نعيم السليتي - يوسف المساكني و وهبي الخزري.
يدير المباراة الحكم الاثيوبي بملاك تيسيما .
فاروق بن مصطفى - ياسين مرياح - اسامة الحدادي - ديلان بروون - رامي البدوي - غيلان الشعلالي - الياس السخيري - وجدي كشريدة - نعيم السليتي - يوسف المساكني و وهبي الخزري.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
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|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
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|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
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|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
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|G
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|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
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|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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- Hier 20:35 أسود السنغال تجتاز تنزانيا في أمم إفريقيا
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Par:sarramba (Tunisia )
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