تشكيلة المنتخب التونسي في مواجهة انغولا

Lundi 24 Juin 2019



وات

- في ما يلي تشكيلة المنتخب التونسي لكرة القدم امام نظيره الانغولي لحساب الجولة الاولى لكاس امم افريقيا لكرة القدم "مصر 2019" مساء اليوم الاثنين بملعب السويس ضمن المجموعة الخامسة .يدير المباراة الحكم الاثيوبي بملاك تيسيما .فاروق بن مصطفى - ياسين مرياح - اسامة الحدادي - ديلان بروون - رامي البدوي - غيلان الشعلالي - الياس السخيري - وجدي كشريدة - نعيم السليتي - يوسف المساكني و وهبي الخزري.