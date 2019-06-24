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تشكيلة المنتخب التونسي في مواجهة انغولا

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - في ما يلي تشكيلة المنتخب التونسي لكرة القدم امام نظيره الانغولي لحساب الجولة الاولى لكاس امم افريقيا لكرة القدم "مصر 2019" مساء اليوم الاثنين بملعب السويس ضمن المجموعة الخامسة .
يدير المباراة الحكم الاثيوبي بملاك تيسيما .
فاروق بن مصطفى - ياسين مرياح - اسامة الحدادي - ديلان بروون - رامي البدوي - غيلان الشعلالي - الياس السخيري - وجدي كشريدة - نعيم السليتي - يوسف المساكني و وهبي الخزري.


  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud (1-0)
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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