بسبب تحقيق يكشف أنه ''متحيّل'' سواقمان يهدّد حمزة البلومي

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- أعدت قناة الحوار التونسي في اطار برنامج الحقائق الأربع تحقيقا حول "swag man" سيبث في حلقة الخميس 20 جوان وقال صحفي البرنامج حليم الجريري "تنتظركم صدمة في الحقائق الأربع حول سواقمان".وقد أثار هذا التحقيق غضب سواقمان الذي نشر فيديو مطول بصفحته على موقع انستغرام هاجم فيه مقدم البرنامج حمزة البلومي وهدّده مشيرا إلى أنه سيعمل على منع بث الحلقة لما تتضمّنه من أكاذيب حوله حسب تعبيره.وردّا على فيديو سواقمان نشر حمزة البلومي تدوينة أشار فيها إلى أن سواقمان متحيّل وقال "سواقمان يهدد الحقائق_الأربع..ضامر... تعجبني العنطزة متاع المتحيلين.. ومع هذا التحقيق متواصل... علاش وقع تجميد أمواله ومنعه من السفر ؟ كل التفاصيل في الحقائق الأربع.