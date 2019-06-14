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العراق.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
الأناضول - بغداد/ أمير السعدي - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" على منزل مدني، في منطقة الجادرية، القريبة من السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني (التابعة للجيش العراقي)، الجمعة، اطلعت عليه الأناضول.


وأوضح البيان، أن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية، وسط بغداد".

وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي خسائر.

من جهته، قال مصدر أمني، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الصاروخ وقع في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وتقع منطقة الجادرية، قرب "المنطقة الخضراء"، التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.

  
  
     
  
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