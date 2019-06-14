العراق.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد

Vendredi 14 Juin 2019
الأناضول - بغداد/ أمير السعدي - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" على منزل مدني، في منطقة الجادرية، القريبة من السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.
جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني (التابعة للجيش العراقي)، الجمعة، اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح البيان، أن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية، وسط بغداد".
وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي خسائر.
من جهته، قال مصدر أمني، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الصاروخ وقع في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.
وتقع منطقة الجادرية، قرب "المنطقة الخضراء"، التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.
جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني (التابعة للجيش العراقي)، الجمعة، اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح البيان، أن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية، وسط بغداد".
وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي خسائر.
من جهته، قال مصدر أمني، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الصاروخ وقع في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.
وتقع منطقة الجادرية، قرب "المنطقة الخضراء"، التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.
En continu
- Hier 23:39 الشاهد يلتقي الطبوبي
- Hier 23:29 ''العدل الدولية'' ترفض شكوى الإمارات ضد قطر
- Hier 23:21 القيروان: شاب يقدم على الانتحار بمقر سكناه
- Hier 14:29 النهضة في مهمة خطيرة ومصيرية..
- Hier 11:45 الكوميدي فيصل الحضيري يدخل القفص الذهبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
24°
|23°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-22
|32°-22
|30°-22
|29°-21
|30°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 89 857) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 581) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 617) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 320) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 098) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 024) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 423) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 169) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 990) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 468) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 005) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 524) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 996) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 614) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 065) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 604) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 609) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 596) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 406) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 29 914) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:essoltan (France )
Sur: شمس الدين باشا.. لدى تسجيلات ودوسيات خطيرة لفنانين وإعلاميين تمس الأعراض