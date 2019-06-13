بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان

Jeudi 13 Juin 2019



الأناضول

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، صباح الخميس.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مقتضب، الخميس، من مقر وزارة الخارجية: "تقييم الحكومة الأمريكية لحادث خليج عمان هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط اليوم".وأضاف أنّ تقييم واشنطن اعتمد على "معلومات استخباراتية وأخرى حول الأسلحة المستخدمة".كما أوضح أنّ مستوى الخبرة المطلوب لتنفيذ مثل هذه العمليات "يماثل مستوى الهجمات التي نفذتها إيران مؤخرا ضد عدد من السفن".وفي وقت سابق الخميس، صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".وقال المسؤول لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "إيران وحدها لديها القدرات على تنفيذ هجمات بهذا الحجم".كما ذكرت مصادر أمريكية (لم يتم تسميتها) لـ"الحرة" أن "هناك رهائن من طاقم إحدى الناقلتين بيد قوات من الحرس الثوري".بدوره، كشف مسؤول آخر في البنتاغون، عن رصد طاقم سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لغما غير منفجر ملتصق بإحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم.ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن "طاقم مدمرة الصواريخ الموجهة (يو إس إس بينبريدج) قال إنه رأى لغمًا غير منفجر على جانب إحدى ناقلتي النفط".وأوضحت الشبكة أن اللغم الملتصق أو المغناطيسي، هو نوع من الألغام البحرية الذي تلصق فى جانب بدن سفينة باستخدام مغناطيس.ووفقا للشبكة الأمريكية، يشتبه في استخدام ألغام ملتصقة في هجوم مايو/أيار الماضي على أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.وكانت الإمارات قد خلصت إلى أن "جهة تابعة لدولة"، هي الفاعل على الأرجح، وأن التحليل الكيميائي للحطام المنتشل في مايو، كشف أنه "من المرجح بشكل كبير أن ألغامًا ملتصقة قد نشرت".وفي السياق، قالت "الرابطة الدولية لأصحاب ناقلات النفط" (Intertanko) إن الهجوم كان "مخططًا ومنسقًا بشكل جيد".وأوضحت أن الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان صباح الخميس، استهدفتا "عند أو تحت سطح الماء، على مقربة من غرفة المحرك أثناء إبحارهما"، حسبما نقلت "سي ان ان".وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مايو الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.