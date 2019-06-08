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هروب 14 أسدا من حديقة في جنوب إفريقيا

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
الأناضول - جوهانسبرغ / حسن إيسلو - أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، الجمعة، هروب 14 أسدا من حديقة للحياة البرية، شمال شرقي البلاد.

ودعت السلطات السكان المحليين إلى توخي الحذر، بعد أن رصدت الأسود حول منجم لأنشطة التعدين في إقليم ليمبوبو، قرب الحدود مع موزمبيق.


وتقول السلطات، إن الأسود هربت من حديقة كروجر الوطنية، أكبر المحميات الترفيهية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية الاقتصادية والبيئة والسياحة في ليمبوبو، زيد كالا، للأناضول عبر الهاتف: "في الوقت الحالي خصصنا حراسا ميدانيين لمراقبة تحركات الأسود قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف: "يتتبع الحراس حاليا أماكن الأسود".

وذكرت حكومة ليمبوبو، في بيان، أنها عقدت اجتماعا مع إدارة الحديقة، وأكدت أن مسؤولي الحياة البرية سيحرصون على اصطياد تلك الأسود حية، وإعادتها إلى الحديقة مجددا.

يأتي نبأ هروب الأسود بعد يومين من مصرع طفل عمره عامان، افترسه نمر في الحديقة نفسها.

وقالت سلطات الحديقة في بيان سابق لها، إن النمر تمكن من اختراق منطقة مسيجة في الحديقة وقتل الطفل، وهو من أبناء أحد موظفي الحديقة.

  
  
     
  
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