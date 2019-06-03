هل سنودّع رمضان ، ام سنحضه في قلوبنا !؟؟

Lundi 03 Juin 2019



لاشكّ بأن الشهر الكريم ، شهر رمضان شهر اقترن بهالة من القدسيّة لما يحوز عليه منتعظيم في الشرع و عند المسلمين ، هو شهر القرآن و الرحمة و المغفرة و العتق من النّار ...اللهم اعتق رقابنا و رقاب والدينا و سائر الأمّة من النيران ، اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عنا ...قلت هو شهر اقترن بالسموّ الروحي عند المسلمين فتراهم يتسابقون في القُربات و الطاعات و العبادات بكل أشكالها ، و يتهافتون على فعل الخيرات و وصال القربات والتهجّد و القيام و الصدقات و إعانة الفقراء ....هو شهر يتخلّص فيه الانسان من نوازعه و شهواته لينضبط داخل التعاليم الشرعيّةو يزيد من طاقاته في السموّ بروحه للتقرّب الى الخالق سبحانه و تعالى ..في هذا الشهر ترى استقامة في السلوكو الأخلاق عند أكثر المسلمين و تنقص عندهمالمشاحنات و ترقّ عواطفهم فتستقيم معاملاتهم و تمتاز باللين والأثرة و المسامحةو المُلاحظ يقينا أن الخير يكثر في هذا الشهرو تُفتح أبواب الرّزق فترى كل مكوّنات المجتمع تشترك في بحبوحة العيش الكريم ،،،هذا في رمضان ،،، لكن ماذا بعد رمضان ؟؟؟هل سنستمرّ على ذات الوتيرة ،،، و هل سنبقىعلى نفس درجة التراحم ؟؟هل سنبقى محافظين على الطاعات بنفس الحجم و بنفس الانضباط هل ستبقى أعناقنا معلّقة الى السماء و افئدتنا مليئة بالتوكل على الله و الخنوع لعظمة الله و مراعاة مراد الله ؟هل ستبقى ارواحنا ترجو العفو و المغفرة و تحذر غضب الله لانتهاك محارمه ؟؟أخيرا ، هل سنُبقي على جماليات سلوكاتنا مع من نتعايش معه و نراعي الله في في كلّ كبيرة و صغيرة نفعلها ؟؟هل سنُصلح ما خَطيء من أفعالناو نفيء إلى أمر الله ؟؟أرجو أن ينصلح حالنا و نقويّ من أواصر القُربى و نحسّ بفقراءنا ونجعل العفو في معاملاتنا منهاجا ...أرجو أن نسعى إقامة حدود الله ابتداء من أنفسنا ثم في عوائلنا ثم في مجتمعاتناو نواصل ما دأبنا عليه في شهر رمضانأرجو أن تمتلىء مساجدنا كماهي في رمضانو تعمر قلوبنا بالإيمان كما هي في رمضان ...اللهم اهد الأمّة و أنر سبيلنا و اجمعنا على كلمة سواء .