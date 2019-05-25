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مالك الجزيري يواجه الالماني اوسكار اوتو في الدور الاول لبطولة رولان غاروس

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
وات - يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في الدور الاول لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني الدورات الاربع الكبرى، الالماني اوسكار اوتو يوم الاحد.

وسيدخل اوتو الجدول النهائي للبطولة التي تقام على ملاعب ترابية من 26 ماي الجاري الى 9 ماي المقبل بعدما منحته اللجنة المنظمة بطاقة الخاسر المحظوظ.


وانسحب اوتو في الدور التمهيدي الاول لبطولة رولان غاروس امام الاسباني غييرمو غارسيا لوبيز 1-2.

  
  
     
  
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