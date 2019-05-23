حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زوجاتهم من رئيس الجمهورية..

Jeudi 23 Mai 2019



ها نحن ننبه ونحث ونطلق صيحة الفزع، حتى لا يخرج من تونس من يدعي أن رئيسها خرج من بطن أمه ساجدا، حتى لا يخرج من يصف الرئيس بالواحد القهار، حتى لا يظهر في الوطن الديسمبري العزيز، من يشبّه الرئيس بالملاك وينفي عنه صفة البشر، حتى لا يخرج على تونس من يصف رئيسها بأعلم علماء الدنيا، حتى لا يخرج من بلاد ثورة الكرامة من يهين الكرامة، ويقول للرئيس زوّجتك نفسي، حتى لا تتحدث الاجيال القادمة ان ذكور تونس تمنوا ان تحبل زوجاتهم من الرئيس، وان نساء تونس تمنين ان يتزوج الرئيس 4 زوجات ثم يتخذ لنفسه ما شاء من ملك اليمين...حتى تنشر وسائل الإعلام التونسية ما نشره إعلام مصر عن ابنة ملكة السويد التي نسبوا لها القول: احسد بنات مصر ان رئيسهم وسيما، كم حلمت الارتباط برجل يشبهه!..حتى لا يلحقنا العــــار من جراء نخب العار واعلام العار وإماء العار وعبيد العار، حتى نحلق بعيدا في كنف الحرية والكرامة، حتى نبحر على متن قارب سبعطاش ديسمبر بعيدا عن هذا الطاعون الذي أصاب مصر الكنانة، والذي تسربت عدواه الى تونس عبر جيوب الخزي وفلول ملوثة نخرها الذل واستوطنها الهوان.حتى نتجنب تسونامي الفضائح الذي تعيشه مصر، علينا ان نكثر من سرد ما يحدث في البلد المعسكر، على شعب تونس ان يطّلع على هذا الشنار، حتى يعرف حقيقة النعمة التي أهدتها له سبعطاش ديسمبر، حتى نقف على الفرق بين الإنسان الحر، وبين اللحم الرّوبوتي المبرمج على العبودية، في هذا الوطن الساخن بفضل التدفئة الديسمبرية، تعيش بيننا زعانف باردة متكلسة، تكره دفء الوطن وتركن الى صقيع الخيانة، في هذا الوطن شعب يده على الزناد، يرتاب في شبهة التغول فيسعى الى تحجيم الرئيس الى ما تحت مرتبة مواطن، وهناك في مصر الممتحنة اقلية نافذة تسعى الى رفع "الرئيس" فوق مرتبة الله! هنا شعب ينازع الرئيس صلاحياته، وهناك شرذمة تسعى الى منازعة الله ملكه لصالح رئيس الدم، مشير المجازر الجماعية..هناك اقلية شيعت 25 يناير الى مثواها الاخير، ثم حولت الوطن الى وكر للخيانة وملهى كبير يحرسه بوليس الآداب، أما هنا فشرذمة مدججة تحاول.. وسبعطاش عزلاء تقاوم.. والحرب سجال.. والنكسة اقرب اليهم والنصر أقرب إلينا..هناك 25 يناير لحمها يتاكل اونطه، وهنا سبعطاش ديسمبر لحمها استعصى على أضراس الفتيان الشداد الغلاظ، فما بالك بالضباع الهرمة، الذين انحت هاماتهم الى حد الثرى، فهم يمشون مكبين، يقتفون فضلات غلام النفط المعمم ، يلعقون بعضها، ويدخرون البعض الآخر لغلمانهم، انهم يحنكون اطفالهم بفضلات الغلام.. والشعب يحنك بالتمر كما رسول الآنام.*صحيفة الزمان المصرية: النبي محمد صلى الله عليه وسلم زار الرئيس السيسي في منامه، وهو طفل.. السيسي عند ولادته لم يستمر في البكاء سوى لحظات ثم تبسّم لمن حوله ،ولادته كانت نادرة لم يحدث قبلها ولا بعدها، إذ خرج من بطن أمّه ساجدًا.*الكتاب اكرم السعدني يخاطب السيسي: ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار،فاحكم فأنت الواحد القهار..فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار*الشاعر مختار عيسى يمدح السيسي: نساؤنا حبلى بنجمك*الدكتورة اماني سيد سعيد: انا احب السيسي اكثر من اولادو، احبو اكثر من بابايا، انا ما كنتش بحب مصر كنت عايزة اسبها واموت، بس هو خلاني احب مصر واحب الدنيا، خلانا فخورين انو فيه واحد مصري بالجمال دا وبالروعة دي وبالإبهار دا، لما بسمعو بيحصلي انبهار رهيب، وما بصدقش انو فيه انسان كده اصلا، دا ملاك دا موش انسان موش بشر زيينا، انا حاسة انو حاجة فوق البشر، يعني اعجاز حاجا كبيرة اوي، هو حاجة يعني حتى ماتتمسكش، ممكن لو حد بيشوفو ينسى الاكل والشرب وينسى الدنيا، انا ممكن اقعد اتفرج عليه طول النهار والليل ما ازهقش ابدا، احتقرت كل الافلام والمسلسلات والاعمال الدرامية، صغرت عندي وبقا هو الي منورني، والناس الي عايزة تخس، تخس عن طريقو هو تشوف السيسي تخس، لازم التلفزيون المصري يبث كل لقاءات السيسي، خلينا نستمع من علمو ومن ذكاؤه الرهيب، هو اعلم علماء الدنيا.*الكاتب محمود الكردوسي: مصر للسيسي" زوجتك نفسي".*الكاتبة غادة شريف تخاطب السيسي: انت تغمر بعينك وبس.. هذا رجل يعشقه المصريون !.. ولو عايز يقفِل الأربع زوجات، إحنا تحت الطلب.. ولو عايزنا ملك اليمين، ما نغلاش عليه والله!.*محمود بدر مؤسس حركة تمرد بعد تنصيب السيسي: "اليوم أتممنا لكم تمردكم ورضينا لكم السيسي رئيسا.*أنور العاصي نائب رئيس المحكمة الدستورية افتتح كلمته خلال مراسم تنصيب السيسي بهذه الآيات: "إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا".