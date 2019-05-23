بعد وفاة زوجها.. عزيزة جلال تعود للغناء

Jeudi 23 Mai 2019
وكالات - ظهرت الفنانة المغربية المعتزلة عزيزة جلال، أمس الثلاثاء، في لقاء تلفزيوني ببرنامج “لقاء من الصفر”، الذي تعرضه قناة MBC، لأول مرة بعد 30 سنة من اعتزالها الفن.
وقامت عزيزة عقب مرورها التلفزي، بغناء رائعة “مستنياك”، التي استوطنت قلوب جمهورها، وتغنت بها العديد من نجمات الوطن العربي، من قبيل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وتساءل جمهور الفنانة المعتزلة ونشطاء الفايسبوك بعد إنشار فيديو غنائها بالبرنامج، عن ما إذا كانت عزيزة جلال ستتراجع عن قرار اعتزالها خصوصا بعد وفاة زوجها.
وشكل خبر اعتزال، عزيزة جلال، سنة 1985، صدمة كبيرة لجمهورها، بعد 10 سنوات حافلة بالنجاحات في مسارها الفني القصير، وجاء هذا القرار بعد قصة حب كبيرة جمعت بينها وبين رجل الأعمال السعودي، الشيخ علي بن بطي الغامدي، والتي كللت بالزواج، بعد أن قدم كل منهما، تنازلات وتضحيات، حيث تنازلت عزيزة عن مجدها في عز شهرتها، في حين واجه زوجها، رفض عائلته لزواجه بفنانة مشهورة.
واستقرت جلال بعد الإعتزال، بمدينة الطائف بالسعودية، ورزقت بثلاثة أبناء درسوا وتخرجوا من الجامعات، واختفت نهائيا عن الأنظار منذ ذلك الوقت، فطوت صفحة الشهرة، من دفتر حياتها، لتهتم فقط بأسرتها وأبنائها.
وقامت عزيزة عقب مرورها التلفزي، بغناء رائعة “مستنياك”، التي استوطنت قلوب جمهورها، وتغنت بها العديد من نجمات الوطن العربي، من قبيل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وتساءل جمهور الفنانة المعتزلة ونشطاء الفايسبوك بعد إنشار فيديو غنائها بالبرنامج، عن ما إذا كانت عزيزة جلال ستتراجع عن قرار اعتزالها خصوصا بعد وفاة زوجها.
وشكل خبر اعتزال، عزيزة جلال، سنة 1985، صدمة كبيرة لجمهورها، بعد 10 سنوات حافلة بالنجاحات في مسارها الفني القصير، وجاء هذا القرار بعد قصة حب كبيرة جمعت بينها وبين رجل الأعمال السعودي، الشيخ علي بن بطي الغامدي، والتي كللت بالزواج، بعد أن قدم كل منهما، تنازلات وتضحيات، حيث تنازلت عزيزة عن مجدها في عز شهرتها، في حين واجه زوجها، رفض عائلته لزواجه بفنانة مشهورة.
واستقرت جلال بعد الإعتزال، بمدينة الطائف بالسعودية، ورزقت بثلاثة أبناء درسوا وتخرجوا من الجامعات، واختفت نهائيا عن الأنظار منذ ذلك الوقت، فطوت صفحة الشهرة، من دفتر حياتها، لتهتم فقط بأسرتها وأبنائها.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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