برلمان جنوب إفريقيا يعيد انتخاب رامابوسا رئيسا للبلاد

Jeudi 23 Mai 2019



الأناضول

أعاد برلمان جنوب إفريقيا، الأربعاء، انتخاب، سيريل رامابوسا، رئيسا للبلاد في أول جلسة له، منذ فوز حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة التي أجريت يوم 8 مايو/أيار الجاري.وانتخب النواب رامابوسا، وهو أيضا زعيم حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي"، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه يوم السبت، على أن يبقى في منصبه حتى 2024 حينما تُجرى الانتخابات العامة في البلاد مرةً أخرى.وفاز حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" بسهولة في الانتخابات العامة الأخيرة بعد حصوله على 58% من الأصوات، وحصد 230 مقعدًا من أصل 400، متراجعًا بـ14 مقعدًا عن الانتخابات السابق,ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.وفي الانتخابات نفسها حصل حزب "الاتحاد الديمقراطي" زعيم المعارضة على 20% من الأصوات، بينما حصل حزب "محاربو الحرية الاقتصادية" على 10% منها.وتُجرى انتخابات الرئاسة في جنوب أفريقيا بنظام الاقتراع السري غير المباشر، والذي يخول لأعضاء البرلمان انتخاب الرئيس، ولا يتم الأمر عبر الاقتراع المباشر من قبل الشعب الجنوب إفريقي.ووصل رامابوسا إلى سدة الحكم في فبراير/شباط 2018 خلفًا للرئيس السابق جاكوب زوما، الذي أُجبر على الاستقالة في منتصف الشهر ذاته، على وقع اتهاماتٍ بالفساد وُجهت إليه.