روجي لومار نموذج يحتذى به

Mercredi 22 Mai 2019
مرتجى محجوب
فازت معه تونس لاول مرة في تاريخها بكاس افريقيا للأمم و منذ قدومه الأخير ، حول النجم من فريق عادي الى بطل للعرب .
قبل ذلك تحصل على كاس العالم كمساعد لايمي جاكي و على بطولة اوروبا للأمم كمدرب أول .
انه الجنرال روجي لومار الذي لا يجرؤ أي مسؤول مهما علا شأنه على التدخل في شؤونه الفنية و الذي لا يتوانى في فرض الانضباط على الجميع بمن فيهم من يعتبرون انفسهم نجوما لا غنى عنهم داخل الفريق .
لا مكان لديه لمن لا يلتزم بالانضباط و لا يبذل اقصى مجهوداته اثناء التمارين قبل المباريات .
يقرء المنافسين و يجمع كل المعطيات ليضع تكتيكه و خطته التي تنجح في غالب الأحيان .
محترف حد النخاع و لا يبحث عن البوز الاعلامي و لا سائر التبريرات التي يلجأ لها كثير من الفاشلين للاسف ليس في الرياضة فحسب بل في عديد المجالات .
يعطي المثال في التواضع و نكران الذات و لا يتوانى في جمع فضلات حجرات الملابس أثر اللقاءات .
قدم الكثير لكرة القدم التونسية و الرياضة بصفة عامة ، كما ساهم في تغيير عديد العقليات و تتلمذ و تعلم على يديه عديد اللاعبين و المدربين و الكفائات .
اشكرك سيد روجي لومار على ما قدمته و لاتزال لبلدك تونس الذي يرحب بك في كل الاوقات و يا ليتنا نستفيد اكثر من كفائة و خبرة الرجل عبر انشاء أكاديمية لتكوين المدربين التونسيين تحت اشرافه المباشر و هو الذي عرف بحسن التخطيط و التدبير .
مثال في الكفائة و الأخلاق و التواضع و الانضباط ، انه الجنرال روجي لومار ، محبوب الجماهير التونسية من الشمال الى الجنوب و الذي فرض احترامه على الجميع و عشنا معه أسعد الاوقات .
فازت معه تونس لاول مرة في تاريخها بكاس افريقيا للأمم و منذ قدومه الأخير ، حول النجم من فريق عادي الى بطل للعرب .
قبل ذلك تحصل على كاس العالم كمساعد لايمي جاكي و على بطولة اوروبا للأمم كمدرب أول .
انه الجنرال روجي لومار الذي لا يجرؤ أي مسؤول مهما علا شأنه على التدخل في شؤونه الفنية و الذي لا يتوانى في فرض الانضباط على الجميع بمن فيهم من يعتبرون انفسهم نجوما لا غنى عنهم داخل الفريق .
لا مكان لديه لمن لا يلتزم بالانضباط و لا يبذل اقصى مجهوداته اثناء التمارين قبل المباريات .
يقرء المنافسين و يجمع كل المعطيات ليضع تكتيكه و خطته التي تنجح في غالب الأحيان .
محترف حد النخاع و لا يبحث عن البوز الاعلامي و لا سائر التبريرات التي يلجأ لها كثير من الفاشلين للاسف ليس في الرياضة فحسب بل في عديد المجالات .
يعطي المثال في التواضع و نكران الذات و لا يتوانى في جمع فضلات حجرات الملابس أثر اللقاءات .
قدم الكثير لكرة القدم التونسية و الرياضة بصفة عامة ، كما ساهم في تغيير عديد العقليات و تتلمذ و تعلم على يديه عديد اللاعبين و المدربين و الكفائات .
اشكرك سيد روجي لومار على ما قدمته و لاتزال لبلدك تونس الذي يرحب بك في كل الاوقات و يا ليتنا نستفيد اكثر من كفائة و خبرة الرجل عبر انشاء أكاديمية لتكوين المدربين التونسيين تحت اشرافه المباشر و هو الذي عرف بحسن التخطيط و التدبير .
مثال في الكفائة و الأخلاق و التواضع و الانضباط ، انه الجنرال روجي لومار ، محبوب الجماهير التونسية من الشمال الى الجنوب و الذي فرض احترامه على الجميع و عشنا معه أسعد الاوقات .
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Par:sahly (Tunisia )
Sur:الجدل البيزنطي، رياضة وطنية أولى في تونس