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كاس تونس لكرة اليد - الترجي الرياضي الى النهائي

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
وات - تاهل الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد عقب تفوقه على النجم الساحلي 30-27 مساء السبت بقاعة الزواوي بالعاصمة في الدور نصف النهائي.

وتقام المباراة الثانية للدور نصف النهائي حاليا بين نسر طبلبة ونادي ساقية الزيت.


  
  
     
  
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