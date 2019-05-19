كاس تونس لكرة اليد - الترجي الرياضي الى النهائي

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- تاهل الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد عقب تفوقه على النجم الساحلي 30-27 مساء السبت بقاعة الزواوي بالعاصمة في الدور نصف النهائي.وتقام المباراة الثانية للدور نصف النهائي حاليا بين نسر طبلبة ونادي ساقية الزيت.