كاس تونس لكرة اليد - الترجي الرياضي الى النهائي

Dimanche 19 Mai 2019
وات - تاهل الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد عقب تفوقه على النجم الساحلي 30-27 مساء السبت بقاعة الزواوي بالعاصمة في الدور نصف النهائي.
وتقام المباراة الثانية للدور نصف النهائي حاليا بين نسر طبلبة ونادي ساقية الزيت.
وتقام المباراة الثانية للدور نصف النهائي حاليا بين نسر طبلبة ونادي ساقية الزيت.
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
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