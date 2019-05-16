Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Sana O Sanateen  

حول مغاطات بن علي في الرسالة المسمومة

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
بقلم: شكري بن عيسى (*)

كم قتل بن علي من مئات ان لم تكن الاف.. وكم شرد ودمر من عائلة ونفى وهجّر من صغار وكبار.. وكم عذّب ونكّل وحتى اغتصب وذلّ من شخص.. الاكيد أن الرقم المباشر يقارب المائة الف.. فهناك عائلات برمتها تم سحقها وابادتها.. واليوم يخرج علينا (ان صدق ما نقل) بانه يحب البلاد كما لا يحب البلاد احد..



لسنا لا انسانيين ولا ادميين ان قلنا لا تهمنا صحته فهذا شأنه.. فهو لم يرأف بأحد ولم يشفق على احد وداس كل قيم الانسان.. فهو اولا ورئيسيا وهو ما تغاضى عنه الاعلام الفاسد مطلوب للعدالة.. بل مجرم صادرة في حقه عشرات الاحكام بالادانة.. وفي شأنه عديد بطاقات الجلب الدولية.. ومع ذلك يخرج مزيفا كل الحقيقة وكانه مواطن وزيادة صالح ومحب لوطنه..



وطنه الذي دمره على عشرات السنين وترك فيه نسبة امية تساوي ربع البلاد.. ونسبة فقر ايضا متعدد الابعاد تساوي ثلث السكان.. وجهات مهمشة ما تحت تحت خط الفقر والاقصاء الممنهج.. ونظام تربوي منهار لا ينتج سوى العقم والجمود.. واستباحة لكل اراضي الدولة وفساد لا سابق له.. وحتى السيادة التي يتحدث عنها فقد سلمها للموساد الذي صار يرتع ليلا نهارا عندنا..



انتهى بكلامه عن العودة وبصيغة التأكيد.. وطبعا هذا لن يكون الا في نطاق العدالة والقضاء للمحاسبة والمحاكمة.. فلست انت من يفرض عودته اللهم تحدي للقضاء والقانون والدولة ودعوة للعصيان.. وانتهى ايضا بحديث عن "الاخلاص" للوطن طيلة خمسين عاما.. وانه "مع" الشعب "قلبا وقالبا" وانه يتمنى "الخير" و"الامن والاستقرار والنماء" لتونس.. بعد ان هلك فيها الحرث والنسل ولم يبق فيها شيئا..



محاولا تمرير ان صفته هي "رئيس سابق" لمحو كلمة.. "رئيس مخلوع" وهو اصلا ليس رئيسا لانه جاء بانقلاب وثبت تزييف كل الانتخابات التي صعدته.. وبالفعل هذه الرسالة كلها مغالطات وسم في الدسم.. مع ادعاء بانه حريص على حماية البلاد وانقاذها من الوضع الاقتصادي.. وفي نفس الوقت طامسا كل اثر لقيام ثورة عارمة كانت في وجهه وعلى نظامه الاستبدادي الفاسد.. اسقطه فيها شباب الجهات الذي خرج بمئات الالاف ان لم يكن بالملايين..



فقط حول المرض شفى الله جميع من في الارض دون استثناء.. لكن مئات الالاف مرضى في هذا البلد ينتظرون عشرات مليارات الدولارات التي نهبها.. التي فر بها وترك نظام صحي لا ينتج سوى الموت في اغلبه.. فلو يرجع عشرات مليارات الدنانير التي فر بها فذلك ايضا فيه انسانية رهيفة.. وحبذا لو ينتبه اليها بعض اصحاب القوب المشفقةالرقيقة على المخلوع ولم تر معاناة الاخرين..

(*) قانوني وناشط حقوقي

  
  
     
  
festival-8a1c86f1dfc6bd2fd3118a2f301b69dd-2019-05-16 00:38:31






3 de 3 commentaires pour l'article 182397

Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mai 2019 à 11h 52m |           
رجع المال المنهوب للشعب ثم تةجه للقضا يا مجرم

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 16 Mai 2019 à 10h 47m |           
شكراعلى المقال الذي كتبه مثله آلاف المرات....و أضيف جزءا منمنقول منقولا ومشكورا👍
،،،،، كان كل واحد بعد الثورة مشا يخدم على روحوا بدون ابتزازات القطعية التخريبية راهي البلاد لاباس عليها. لكن على مراد الله👎🏿💰👎🏿

Mahdibey  ()  |Jeudi 16 Mai 2019 à 10h 39m |           
لا أحد فوق القانون



En continu

الخميس 16 ماي 2019 | 11 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:22 16:05 12:23 05:10 03:25
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 14°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1432°-1625°-1522°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13073,6

  • (15 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34500 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mai)   190,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558010763|182397 6923|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires