تنس: الصربي جوكوفيتش يتوّج ببطولة مدريد للمرة الثالثة

Dimanche 12 Mai 2019
الأناضول - محمد يونس - توّج الصربي نوفاك جوكوفيتش، الأحد، بلقب بطولة مدريد الدولية للتنس للمرة الثالثة في تاريخه.
وتغلب جوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4.
ويعد الإسباني رافائيل نادال أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة بإجمالي 4 ألقاب.
وتعتبر بطولة مدريد الدولية هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس؛ حيث انطلقت فعالياتها في 5 مايو/ أيار الجاري لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و279 ألف دولار.
وتغلب جوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4.
ويعد الإسباني رافائيل نادال أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة بإجمالي 4 ألقاب.
وتعتبر بطولة مدريد الدولية هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس؛ حيث انطلقت فعالياتها في 5 مايو/ أيار الجاري لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و279 ألف دولار.
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Par:aziz75 (France )
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