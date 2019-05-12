تنس: الصربي جوكوفيتش يتوّج ببطولة مدريد للمرة الثالثة

Dimanche 12 Mai 2019



الأناضول

توّج الصربي نوفاك جوكوفيتش، الأحد، بلقب بطولة مدريد الدولية للتنس للمرة الثالثة في تاريخه.وتغلب جوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4.ويعد الإسباني رافائيل نادال أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة بإجمالي 4 ألقاب.وتعتبر بطولة مدريد الدولية هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس؛ حيث انطلقت فعالياتها في 5 مايو/ أيار الجاري لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و279 ألف دولار.