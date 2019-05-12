Radio Babnet Tunisie On Air: Ali Seriti - Anta Fahem  

تنس: الصربي جوكوفيتش يتوّج ببطولة مدريد للمرة الثالثة

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
الأناضول - محمد يونس - توّج الصربي نوفاك جوكوفيتش، الأحد، بلقب بطولة مدريد الدولية للتنس للمرة الثالثة في تاريخه.

وتغلب جوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4.


ويعد الإسباني رافائيل نادال أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة بإجمالي 4 ألقاب.

وتعتبر بطولة مدريد الدولية هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس؛ حيث انطلقت فعالياتها في 5 مايو/ أيار الجاري لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و279 ألف دولار.

  
  
     
  
festival-53851b14dc1915e729390e7d38bc7654-2019-05-12 22:30:58






0 de 0 commentaires pour l'article 182215



En continu

الأحد 12 ماي 2019 | 7 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:19 16:04 12:23 05:14 03:31
17°
 17° % 48 :الرطــوبة
تونــس 17°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
17°-1720°-1519°-1324°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    12985,5

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34403 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   509,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557702392|182215 318|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires