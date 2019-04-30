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ترامب: أراقب الوضع في فنزويلا عن كثب وندعم الشعب وحريته

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
الأناضول - مصطفى كامل - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يتابع الوضع عن كثب في فنزويلا، وذلك عقب دعوة زعيم المعارضة، خوان غوايدو إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أراقب الوضع في فنزويلا عن كثب. الولايات المتحدة تقف مع شعب فنزويلا وحريته".


وفي السياق، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، إلى خلع الرئيس مادورو.

وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، موجها حديثه إلى وزير الدفاع: "إنها فرصتك الأخيرة، عليك أن تقبل عفو الرئيس المؤقت غوايدو، وحماية الدستور".

وأضاف: "قم بإقصاء مادورو وسنرفعك من قائمة العقوبات".

وأردف: "ابقَ مع مادورو وستغرق بك السفينة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس مادورو.

وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية في العاصمة كاراكاس.

وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.

وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كاراكاس.

  
  
     
  
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