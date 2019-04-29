الترجي الرياضي - راحة بثلاثة اسابيع لحمدو الهوني

Lundi 29 Avril 2019
وات - اعلن الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني سيغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة ثلاثة اسابيع بسبب الاصابة التي تعرض لها في لقاء السبت الماضي ضد مازمبي الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.
واشار الترجي الرياضي الى ان الكشوفات الطبية التي خضع لها الدولي الليبي اوضحت ان اللاعب تعرض الى التواء على مستوى الجانب الخارجي للركبة.
وسيخضع الهوني خلال فترة ابتعاده عن المجموعة الى برنامج خاص تحت اشراف الاطار الطبي قبل اجراء فحوصات مراقبة بالاشعة للتعرف على مدى تطور حالته الصحية واتخاذ القرار المناسب بخصوص عودته الى التدريبات الجماعية.
وتبعا لذلك سيغيب الهوني عن لقاء الاياب للدور نصف النهائي لرابطة الابطال الافريقية الذي سيقام بمدينة لوبومباشي يوم السبت القادم.
ويذكر ان الترجي الرياضي كان فاز ذهابا 1-0 .
واشار الترجي الرياضي الى ان الكشوفات الطبية التي خضع لها الدولي الليبي اوضحت ان اللاعب تعرض الى التواء على مستوى الجانب الخارجي للركبة.
وسيخضع الهوني خلال فترة ابتعاده عن المجموعة الى برنامج خاص تحت اشراف الاطار الطبي قبل اجراء فحوصات مراقبة بالاشعة للتعرف على مدى تطور حالته الصحية واتخاذ القرار المناسب بخصوص عودته الى التدريبات الجماعية.
وتبعا لذلك سيغيب الهوني عن لقاء الاياب للدور نصف النهائي لرابطة الابطال الافريقية الذي سيقام بمدينة لوبومباشي يوم السبت القادم.
ويذكر ان الترجي الرياضي كان فاز ذهابا 1-0 .
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Par:slimene (France )
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