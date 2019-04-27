ذهاب نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي : النجم يلاقي غدا الزمالك في الاسكندرية من اجل تعبيد طريق النهائي

Samedi 27 Avril 2019



وات

- سيخوض النجم الرياضي الساحلي مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الاحد بملعب برج العرب بالاسكندرية امام مضيفه الزمالك المصري هدفه الوحيد تحقيق نتيجة ايجابية في مصر تؤكد سلسلة انتصاراته الاخيرة وابرزها التتويج بلقب كاس زايد للاندية العربية وتضمن لعناصره اوفر الحظوظ من اجل تامين العبور الى المباراة النهائية ومواصلة المسيرة بكل ثقة نحو التتويج الخامس في هذه المسابقة القارية بعد فوزه باللقب سنوات 1995 و1999 (النسخة القديمة) و2006 و2015.وفد فريق جوهرة الساحل الذي غادر مدينة سوسة منذ قرابة الاسبوعين في اتجاه الامارات العربية المتحدة في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية خاض نهائي كاس زايد للاندية وتوج باللقب على حساب فريق الهلال السعودي وتحول بعد ذلك مباشرة الى مصر لمواجهة فريق الهلال السوداني في مباراة الاياب المؤجلة للدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي وجدد الفوز على مضيفه بنتيجة 2-1 بملعب السويس . علما وان لقاء الذهاب بالملعب الاولمبي بسوسة انتهى بتفوق النجم بنتيجة 3-1.وفضل الفريق التونسي تمديد اقامته في مصر من اجل استعادة الانفاس بعد ماراطون المباريات محليا واقليميا وقاريا وما استنفذه ذلك من مجهودات جبارة على المستويين الذهني والبدني .كل هذه المقابلات التي خاضها الفريق على جميع الواجهات خلفت فضلا عن الارهاق اصابات في صفوف النجم حيث تظل مشاركة عمار الجمل ومحمد امين بن عمر بين الشك واليقين في حين تاكد غياب الحارس وليد كريدان الذي اصيب امام الهلال السوداني ولن يتسنى للجزائري كريم العريبي المتالق بشكل لافت خلال الفترة الاخيرة المشاركة بدوره وذلك على اثر اقصائه مع نهاية الشوط الاول لمباراة اياب ربع النهائي امام الهلال .فريق النجم بقيادة الفرنسي المحنك روجي لومار الذي يمر بفترة زاهية ويقدم مردودا متميزا على كافة الواجهات توجه باحراز لقب الاندية العربية امام فريق عتيد في حجم الهلال السعودي سيكون مدعوا غدا امام الفريق المصري لايجاد التوازن الامثل بهدف تعويض المتغيبين من اللاعبين البارزين دون اهمال الهدف الاساسي وهو ضمان نتيجة ايجابية قبل موعد الاياب في سوسة .ولتحقيق هذه الغاية قد يعمد لومار لاعتماد اسلوب لعب حذر يعتمد اساسا على تامين الحصانة الدفاعية امام خط هجوم الزمالك السريع و الحضور المكثف في وسط الميدان لغلق المنافذ المؤدية لمرمى الحارس مكرم البديري الذي قد ياخذ مكان زميله كريدان مع توخي اسلوب المباغتة من خلال الهجومات المرتدة السريعة وتجسيم الفرص المتاحة .وكان الموقع الرسمي لفريق الزمالك المصري قد نقل امس الجمعة عن رئيس النادي مرتضى منصور طبع 30 ألف تذكرة للمباراة امام النجم المقررة غدا الاحد انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس على ملعب برج العرب .وكان الزمالك قد ازاح فريق حسنية اكادير المغربي في ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية بعد هزمه بملعب الجيش بالسويس في إياب المسابقة بهدف دون رد سجله المهاجم ابراهيم حسن في د48 . وكانت مقابلة الذهاب بالمغرب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .وخسر الفريق المصري خلال هذه المباراة بالخصوص متوسط ميدانه الدولي التونسي فرجاني ساسي (د16) بسبب الإصابة وقد عاد الى تونس حيث خضع للجراحة وقد يمتد غيابه طيلة 6 اسابيع .ولا يبدو الزمالك في احسن حالاته حيث انقاد في الجولة 26 للبطولة للهزيمة امام "بيراميدز" بنتيجة 1/0 وفرط بالتالي في صدارة الترتيب العام لفائدة منافسه .ويحتل الزمالك المركز الثاني ب 60 نقطة خلف بيراميدز المتصدر ب (63 نقطة) و الاهلي في المركز الثالث ب 58 نقطة .وقد القت هذه الخسارة بظلالها على اجواء النادي قبل ملاقاة النجم مما دفع مرتضى منصور رئيس الزمالك لعقد جلسة عاجلة مع المدرب السويسري "كريستيان غروس" ونقل له حسب الصحافة المحلية "حالة الغضب التى تسيطر على الملايين من عشاق الزمالك " داعيا اياه " الى تصحيح المسار خلال المباريات المقبلة والتركيز بشكل خاص على لقاء النجم في الدور نصف النهائي القاري من أجل ضمان التأهل الى الدور النهائي للمسابقة واستعادة ثقة الجمهور " .وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الحكم الزامبي جياني سيكازوي سيدير مباراة الزمالك/ النجم بملعب برج العرب.ويساعده كل من برييي تيسفاجيورجيس (إريتريا) و روميو كاسنغلي (زامبيا) .اما الحكم الرابع فهو الزامبي اريك نيكول .