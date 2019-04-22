اصابة مغربية في هجمات سريلانكا

Lundi 22 Avril 2019



الأناضول

أعلنت السلطات المغربية، الإثنين، إصابة مواطنة في الهجمات الإرهابية التي استهدفت سريلانكا الأحد.جاء ذلك في بيان أصدرته سفارة المغرب في الهند، المعتمدة أيضا لدى سريلانكا، ونشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.والأحد، قتل ما لا يقل عن 290 شخصا، وجرح أكثر من 500 آخرين، في 8 هجمات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا؛ ما جعل سلطات البلد الأخير تفرض حظر تجوال ليلي مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، وفق إعلام محلي.وقال البيان إن "السيدة هاجر . أ (38 عاما)، التي تعمل مضيفة طيران مع الشركة الجوية السعودية (الخطوط الجوية السعودية)، أصيبت في تفجير قنبلة في فندق في كولومبو (أكبر مدن سريلانكا)، الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص".وأضاف: "إثر الهجمات الإرهابية في سيرلانكا، قامت سفارة المغرب في الهند، بالتواصل مع السلطات السيرلانكية لاتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم المساعدة للمواطنة المغربية".وأوضح البيان أنه "رغم فرض حظر التجوال المعلن في سيرلانكا بعد الهجمات، تمكنت السفارة من إرسال ممثل لها إلى سيرلانكا رفقة طبيب، من أجل زيارة الضحية المغربية، بهدف تقييم حالتها الصحية والإشراف على ضمان حصولها على الدعم اللازم".ولفت إلى أن "حالة الضحية، التي تعاني من جروح غير خطيرة ومن حالة صدمة، لا تدعو للقلق".وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.