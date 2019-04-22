بالفيديو: علاء الشابي يدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - إحتفل الإعلامي علاء الشابي مساء أمس الأحد بزواجه من رملة ذويب في أحدى النزل الفخمة بالعاصمة و ذلك بحضور ثلة من النجوم من مختلف المجالات في الفن و الرياضة و الإعلام إضافة إلى عائلتي العروسان. و تعتبر هذه الزيجة الثالثة للإعلامي علاء الشابي الذي أعلن السنة الماضية عن إرتباطه برملة ذويب .
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Par:mongi (Tunisia )
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