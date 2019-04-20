الدايمي يثني على موقف الحكومة بمنع وزير خارجية حفتر من عقد ندوة صحفية

Samedi 20 Avril 2019
أثنى القيادي في حزب حراك تونس الارادة عماد الدايمي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك على قرار الحكومة اليوم بمنع عقد الندوة الصحفية في تونس للمسمى عبد الهادي الحويج وزير خارجية حكومة الثني التابعة لحفتر والموازية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وكتب عماد الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" موقف مشرّف للحكومة التونسية !
قرار الحكومة اليوم بمنع عقد الندوة الصحفية في تونس للمسمى عبد الهادي الحويج وزير خارجية حكومة الثني التابعة لحفتر والموازية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ومطالبة الشخص المذكور بمغادرة تونس هو قرار موفّق ومشرّف ويستحق الإشادة به من منطلق القسط والموضوعية ..
هذا الشخص هو بمنطق القانون الدولي والعلاقات الثنائية التونسية الليبية منتحل صفة وعضو في حكومة غير شرعية وغير معترف بها دوليا. والقبول به بصفته تلك كان سيكون خرقا لقرار مجلس الأمن 2259 لسنة 2015 والقاضي بحظر التعامل مع الأجسام الموازية واعتبار حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في ليبيا ومقرها طرابلس العاصمة..
هذا الموقف يمضي في الاتجاه الصحيح ولا يجب أن تنتكس الدبلوماسية التونسية عنه مطلقا..
ولا يجب التردد أبدا في اتخاذ مواقف في الوضع مبدئية تنتصر للحق والقانون ومصلحة تونس الحقيقية .. بعيدا عن مواقف بعض الأغبياء المنساقين وراء الأجندة الحفترية الاماراتية المصرية .. الطامعين في الرز الخليجي والحالمين بالجزمة العسكرية ..
تونس يجب أن تقف حكومة وشعبا مع الشعب الليبي وحكومته الشرعية ضد المعتدين وضد الأجندات الأجنبية التي تريد محاصرتنا ومحاصرة الجزائر الشقيق وضرب تجربتنا الديمقراطية .. "
وكتب عماد الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" موقف مشرّف للحكومة التونسية !
قرار الحكومة اليوم بمنع عقد الندوة الصحفية في تونس للمسمى عبد الهادي الحويج وزير خارجية حكومة الثني التابعة لحفتر والموازية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ومطالبة الشخص المذكور بمغادرة تونس هو قرار موفّق ومشرّف ويستحق الإشادة به من منطلق القسط والموضوعية ..
هذا الشخص هو بمنطق القانون الدولي والعلاقات الثنائية التونسية الليبية منتحل صفة وعضو في حكومة غير شرعية وغير معترف بها دوليا. والقبول به بصفته تلك كان سيكون خرقا لقرار مجلس الأمن 2259 لسنة 2015 والقاضي بحظر التعامل مع الأجسام الموازية واعتبار حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في ليبيا ومقرها طرابلس العاصمة..
هذا الموقف يمضي في الاتجاه الصحيح ولا يجب أن تنتكس الدبلوماسية التونسية عنه مطلقا..
ولا يجب التردد أبدا في اتخاذ مواقف في الوضع مبدئية تنتصر للحق والقانون ومصلحة تونس الحقيقية .. بعيدا عن مواقف بعض الأغبياء المنساقين وراء الأجندة الحفترية الاماراتية المصرية .. الطامعين في الرز الخليجي والحالمين بالجزمة العسكرية ..
تونس يجب أن تقف حكومة وشعبا مع الشعب الليبي وحكومته الشرعية ضد المعتدين وضد الأجندات الأجنبية التي تريد محاصرتنا ومحاصرة الجزائر الشقيق وضرب تجربتنا الديمقراطية .. "
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Par:MedTunisie ( )
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