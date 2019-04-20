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ليبيا.. ''سلامة'' ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
الأناضول - وليد عبد الله - وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي تداولت السبت نبأ تعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا لمحاولة اغتيال

نفى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، السبت، تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس.


جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" تعليقا على تداول وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي، اليوم، نبأ تعرض سيارة دبلوماسية تقلّ "سلامة" لإطلاق نار في العاصمة الليبية.

وقال سلامة في تغريدته: "للمحبين أقول لا، لم أتعرض لمحاولة اغتيال، الخبر مفبرك والصور المتداولة مزورة".

وتساء مستنكرا: "متى سيفهم الدجالون القابعون في جحورهم أن الحقيقة التي يغتالونها كل يوم هي وحدها التي تحررهم؟".

والسبت هو اليوم السابع عشر منذ أن أطلق اللواء المتقاعد، خليفة حفتر (قائد قوات الشرق الليبي)، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وقالت حكومة الوفاق، اليوم، إن قواتها تتقدم في محيط مطار طرابلس، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية سقوط 220 قتيلا و1066 جريحًا، إضافة إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص منذ بدء الهجوم.

ولم تتمكن قوات الشرق حتى اللحظة من تحقيق هدفها في طرابلس؛ حيث تتصدى لها قوات "الوفاق"، وسط اتهامات ليبية لدول إقليمية بدعم حفتر.

والجمعة، أعلنت تونس أنها تبذل جهودا لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية الدول العربية المجاورة لليبيا (تونس، مصر، الجزائر) لتنسيق الجهود بهدف إنهاء حالة التوتر واستئناف المباحثات السياسية.

وأطلق حفتر هجومه على طرابلس بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية، بين يومي 14 و16 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.‎

  
  
     
  
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