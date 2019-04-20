الرابطة 1 - الجولة 20- فوز بنقردان وشبيبة القيروان

Samedi 20 Avril 2019



وات

- انهزم النادي الافريقي امام اتحاد بنقردان (0-1) بملعب رادس فيما تفوقت شبيبة القيروان على ارضها النادي البنزرتي بنفس النتيجة في افتتاح مقابلات الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.في رادس سجل خالد يحيي هدف اتحاد بنقردان في الدقيقة 21 فيما جاء تفوق شبيبة القيروان بفضل اسامة بوقرة في الدقيقة 58 وتتواصل مقابلات هذه الجولة غدا الاحد باستثناء لقاء النجم الساحلي واتحاد تطاوين الذي تاجل الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق جوهرة الساحل.في رادس النادي الافريقي 0 اتحاد بنقردان 1 خالد يحيي (21)في القيروان شبيبة القيروان 1 اسامة بوقرة (58) النادي البنزرتي 0في حمام الانف نادي حمام الانف - نجم المتلوي هيثم قيراطفي باردو الملعب التونسي - مستقبل قابس الصادق السالميفي المنستير الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي نضال اللطيففي قابس الملعب القابسي - النادي الصفاقسي محرز المالكي