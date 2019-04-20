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الرابطة 1 - الجولة 20- فوز بنقردان وشبيبة القيروان

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - انهزم النادي الافريقي امام اتحاد بنقردان (0-1) بملعب رادس فيما تفوقت شبيبة القيروان على ارضها النادي البنزرتي بنفس النتيجة في افتتاح مقابلات الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

في رادس سجل خالد يحيي هدف اتحاد بنقردان في الدقيقة 21 فيما جاء تفوق شبيبة القيروان بفضل اسامة بوقرة في الدقيقة 58 وتتواصل مقابلات هذه الجولة غدا الاحد باستثناء لقاء النجم الساحلي واتحاد تطاوين الذي تاجل الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق جوهرة الساحل.


النتائج: السبت 20 افريل
في رادس النادي الافريقي 0 اتحاد بنقردان 1 خالد يحيي (21)
في القيروان شبيبة القيروان 1 اسامة بوقرة (58) النادي البنزرتي 0


الاحد 21 افريل 2019
في حمام الانف نادي حمام الانف - نجم المتلوي هيثم قيراط
في باردو الملعب التونسي - مستقبل قابس الصادق السالمي
في المنستير الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي نضال اللطيف
في قابس الملعب القابسي - النادي الصفاقسي محرز المالكي

  
  
     
  
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