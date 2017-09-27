فيديو يظهر رد فعل الممثلة درة زورق تجاه أحمد الفيشاوي عندما وضع يده على كتفها
Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات -
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو مصور أثناء فعاليات إفتتاح الدورة الأولى لمهرجان "الجونة" السينمائي، ظهر فيه الفنان أحمد الفيشاوي يحاول وضع يده على كتف الممثلة التونسية درة زروق التي حاولت حجب يده بطريقة لا تلفت الانتباه.
وظهرت درة في المقطع تحاول التصرف بسلاسة أمام عدسات المصورين، وتبتسم أمامهم، مع استمرار وضع يدها أمام يد الفيشاوي، وبعد لحظات انصرفت درة من السجادة الحمراء، بعد ان تأكدت من انتهاء تصويرها ضمن طاقم فيلم "الشيخ جاكسون".
Par:citoyenlibre (Tunisia )
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