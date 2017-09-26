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Sport

الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يشارك من 29 سبتمبر الى غرة اكتوبر في دورة شومون الدولية

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - يشارك المنتخب التونسي للكرة الطائرة من 29 سبتمبر الجاري الى غرة اكتوبر القادم في دورة دولية بفرنسا من تنظيم نادي شومون بطل فرنسا الذي ينشط فيه اللاعب التونسي وسيم بن طارة.
وستخوض العناصر الوطنية خلال هذه الدورة ثلاث مباريات امام نادي بوهل الالماني يوم الجمعة 29 سبتمبر (س 16) ونادي شومون الفرنسي يوم السبت 29 سبتمبر (س 19) ونادي نانت الفرنسي يوم الاحد غرة اكتوبر (س 12).

وينتظر ان يتولى المدرب الايطالي انطونيو جاكوب اثر هذه الدورة تحديد قائمة لاعبي المنتخب التونسي الذين سيشاركون في بطولة امم افريقيا المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 20 الى 30 اكتوبر المقبل.
وسيكون المنتخب التونسي ممثلا في دورة فرنسا بالعناصر التالية : عمر العقربي واحمد القاضي ومروان المرابط وحمزة نقة وانور التوارغي وحسني القرامصلي وخالد بن سليمان ونبيل الميلادي وشكري الجويني ومحمد علي بن عثمان والياس القرامصلي ولصغر محمد بن يوسف ومحمد ريدان ووسيم بن طارة واسماعيل معلة.


وفي ما يلي برنامج الدورة بتوقيت تونس:
الجمعة 29 سبتمبر 2017 س 16 / المنتخب التونسي / نادي بوهل الالماني س 19 / نادي شومون الفرنسي / نادي نانت الفرنسي

السبت 30 سبتمبر 2017 س 16 / نادي بوهل الالماني / نادي نانت الفرنسي س 19 / المنتخب التونسي / نادي شومون الفرنسي

الاحد 1 اكتوبر 2017 س 12 / المنتخب التونسي / نادي نانت الفرنسي س 15 / نادي بوهل الالماني / نادي شومون الفرنسي ر-امين

Publié le:2017-09-26 18:16:23

  
  
  
  
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