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Sport

كاس الاتحاد الافريقي : سوبر سبورت - النادي الافريقي يوم 30 سبتمبر

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم اجراء مباراة سوبر سبورت الجنوب افريقي وضيفه النادي الافريقي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي يوم السبت 30 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 13 بالتوقيت المحلي.

وكان فريق باب الجديد تاهل الى المربع الذهبي اثر فوزه مساء امس الاحد بملعب رادس على مولودية الجزائر بنتيجة 2-صفر في اياب الدور ربع النهائي.
وكان النادي الافريقي انهزم في مباراة الذهاب 1-صفر بالجزائر.



Publié le:2017-09-25 17:18:20

  
  
  
  
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