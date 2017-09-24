السيسي بالإمارات لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية

وقال بيان للرئاسة المصرية، صدر يوم الأحد، إن السيسي "سيتناول خلال الزيارة التي تستغرق يومين مع قيادات دولة الإمارات العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
لكن البيان لم يحدد أيا من تلك القضايا أو يذكرها بالاسم، مكتفيا بالقول "إن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية يعكس حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة".
وأضاف البيان أن المرحلة الراهنة "تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".
ومنذ وصوله لمنصبه في يونيو/حزيران 2014، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في مايو/أيار الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.
واندلعت أزمة بالخليج في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
ومنذ أيام برزت الأزمة الخليجية خلال جلسات وكلمات باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شارك فيها السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومسؤولون من السعودية والبحرين والإمارات.
وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وتجلت أبرز محطات هذا الدعم في زيارة لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مؤخرا للقاهرة، حيث تعهد وقتها بتقديم أربعة مليارات دولار دعماً لمصر.
Publié le:2017-09-24 20:12:51
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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