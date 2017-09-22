مصر: إيقاف الأزهري مؤدي أغنية ''لسه فاكر''

وقرر وزير الأوقاف، بعد أن حقق بنفسه مع الشيخ إيهاب يونس إحالته إلى باحث دعوة "عمل إداري بإدارة أوقاف السلام، لحين فصل النيابة في القضية.
وكانت وزارة الأوقاف، قررت إحالة الشيخ "إيهاب يونس"، الذي أدى أغنية "لسه فاكر" مرتديًا الزي الأزهري للتحقيق، على إحدى القنوات الفضائية.
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في تصريحات لمصراوي، إن الشيخ إيهاب يونس يعمل إماما وخطيبا بإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة. وأضاف طايع، أن الشيخ إيهاب يونس سيتم التحقيق معه بمعرفة القطاع الديني بوزارة الأوقاف.
Publié le:2017-09-22 21:48:02
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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