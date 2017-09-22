Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Louloua  
Médias

مصر: إيقاف الأزهري مؤدي أغنية ''لسه فاكر''

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - ثرر وزير الأوقاف المصري، إيقاف الشيخ إيهاب يونس إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب بمدينة السلام، ومنعه من الخطابة، بعد ظهوره في أحد البرامج يغني لأم كلثوم مرتديا الزي الأزهري.

وقرر وزير الأوقاف، بعد أن حقق بنفسه مع الشيخ إيهاب يونس إحالته إلى باحث دعوة "عمل إداري بإدارة أوقاف السلام، لحين فصل النيابة في القضية.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت إحالة الشيخ "إيهاب يونس"، الذي أدى أغنية "لسه فاكر" مرتديًا الزي الأزهري للتحقيق، على إحدى القنوات الفضائية.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في تصريحات لمصراوي، إن الشيخ إيهاب يونس يعمل إماما وخطيبا بإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة. وأضاف طايع، أن الشيخ إيهاب يونس سيتم التحقيق معه بمعرفة القطاع الديني بوزارة الأوقاف.​


Publié le:2017-09-22 21:48:02

  
  
  
  
festival-bd5c641c1644e04967e10528450fd990-2017-09-22 21:48:02





1 de 1 commentaires pour l'article 148060

Kamelwww  (France)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 22h 14m |           

راجل ورع، يحب الله... لكن "مزجتلي"... فيها حاجة دي ! لما يغني :

لسه فاكر قلبي يدي لك أمان
ولا فاكر كلمه ح تعيد اللي كان
والا نظره توصل الشوق والحنان
لسه فاكر كان زمان .. كان زمان
كانت الأيام في قلبي دموع بتجري
وانت تحلالك دموعي وهي عمري
ياما هانت لك وكانت كل مره
تمحي كلمة من آمالي فيك وصبري
كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح
واللي قاسيته في ليلي اتنسى ويا الصباح
والنهار ده الحب والشوق والحنان
لما تسألني أقولك كان زمان
لسه فاكر كان زمان ..
ياما حليت لك آهات قلبي وهيّ
من قساوتك انت والأيام عليّ
كنت تسمعها نغم واسمع صداها
نار تدوب حبنا شوية شويه
النغم رجعت حلاوته القلب وفضلك اساوته
الهوى اللي هان عليّ ابتديت تعرف غلاوته
النهار ده الحب سيره كان زمان
لما تسألني أقولك كان زمان
لسه فاكر كان زمان ..
والليالي كنت بتسمي الليالي
لعبة الخالي وهي عمر غالي
كنت أبات أسأل عليك ظني ودموعي
وانت متهني بحيرتي وانشغالي
قل لي إيه قصدك معايا
بعد ما عرفنا النهاية
انت جيت مشتاق لحبي
ولا لدموعي وأسايا
النهار ده الحب سيره كان زمان
لما تسألني أقولك كان زمان
لسه فاكر كان زمان .




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148060 1701|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires