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Sport

بطولة ووهان الصينية - انس جابر تتاهل الى الدور الثاني

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني لبطولة "ووهان" الصينية التي تقام الى غاية 30 سبتمبر الجاري وذلك اثر انتصارها اليوم الجمعة في مباراة الدور الاول على الصينية "شانشان غيو" المصنفة 613 عالميا بنتيجة 1/6 و 0/6 في زمن 42 د.
وستلتقي جابر (المصنفة 91 عالميا) في الدور الثاني مع الفائزة في المباراة التي ستجمع بين الانقليزية هيثر واتسون (78 عالميا) والصينية شينيوون هاان (132 عالميا).



Publié le:2017-09-22 13:23:02

  
  
  
  
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