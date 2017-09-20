نادي حمام الانف يدخل في تربص تحضيرا لمباراته مع ملعب منزل بورقيبة

وأجرى الفريق اليوم حصة تدريبية جديدة صباحية بملعب المباراة، حمودة الحداد مقرين تحت اشراف مدربه لطفي السبتي الذي نجح في السنوات الماضية في الصعود بعدة فرق الى الرابطة المحترفة الاولى .
ويدخل الفريق إثر تدريباته اليوم في تربص مغلق استعدادا لمباراة الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب الحداد بمقرين.
وكان فريق الضاحية الجنوبية فاز في مباراته الاولى في البطولة على الملعب الصفاقسي 2-صفر .
Publié le:2017-09-20 15:46:18
Par:mongi (Tunisia )
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