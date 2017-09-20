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Sport

نادي حمام الانف يدخل في تربص تحضيرا لمباراته مع ملعب منزل بورقيبة

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - اجرى نادي حمام الانف مساء امس حصة تدريبية بالملعب الفرعي باولمبي المنزه وتغيب عنها المهاجم فخر الدين قلبي بسبب الإصابة وينتظر يعود للتمارين يوم الاثنين القادم.
وأجرى الفريق اليوم حصة تدريبية جديدة صباحية بملعب المباراة، حمودة الحداد مقرين تحت اشراف مدربه لطفي السبتي الذي نجح في السنوات الماضية في الصعود بعدة فرق الى الرابطة المحترفة الاولى .

ويدخل الفريق إثر تدريباته اليوم في تربص مغلق استعدادا لمباراة الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الظهر بملعب الحداد بمقرين.
وكان فريق الضاحية الجنوبية فاز في مباراته الاولى في البطولة على الملعب الصفاقسي 2-صفر .



Publié le:2017-09-20 15:46:18

  
  
  
  
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