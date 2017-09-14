التصنيف الشهري للفيفا : تونس تتقدم 3 مراكز

وعلى الصعيد الافريقي يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني خلف مصر (30 عالميا) فيما تاتي السنيغال (33 عالميا) في المركز الثالث.
وياتي هذا الترتيب على اثر النتائج التي حققها ابناء المدرب الوطني نبيل معلول في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال روسيا 2017 امام الكونغو الديمقراطية (2-1 ذهابا و2-2 ايابا).
وعلى الصعيد العالمي، استعاد المنتخب الألماني مركزه في صدارة الترتيب برصيد 1606 نقطة بعد أن خسره في الشهر الماضي لصالح البرازيل (1590 نقطة).
والت المرتبة الثالثة الى البرتغال (1386 نقطة) بينما تراجعت الأرجنتين إلى المرتبة الرابعة (1325 نقطة) .
وتقدم المنتخب البلجيكي أربعة مراكز ليرتقي الى المرتبة الخامسة برصيد 1265 نقطة.
Publié le:2017-09-14 11:56:16
Par:kamelwww (France )
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