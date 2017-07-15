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Sport

تشيلسي يضم لاعب الوسط باكايوكو من موناكو

Samedi 15 Juillet 2017
بــاب نــات - قال تشيلسي بطل انقلترا لكرة القدم إنه ضم تيموي باكايوكو لاعب وسط موناكو يوم السبت بعقد يمتد لخمس سنوات.
وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما في نحو مئة مباراة مع موناكو في اخر ثلاثة مواسم وأحرز خمسة أهداف وأصبح اللاعب الثالث المنضم لفريق المدرب انطونيو كونتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يعلن تشيلسي عن المقابل المالي لضم اللاعب لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه وصل إلى نحو 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار).
وقال باكايوكو لموقع تشيلسي على الانترنت "السعادة لا تسعني بوجودي هنا والانضمام إلى هذا الفريق الكبير. نشأت وأنا أشاهد مباريات تشيلسي. الانضمام للفريق كان الأمر الطبيعي المقبل لي لأنني أحببت هذا النادي في طفولتي. أتطلع الآن للتطور تحت قيادة مدرب كبير ومع زملائي الرائعين".
وضم تشيلسي الحارس ويلي كاباييرو الذي رحل عن مانشستر سيتي بعد فسخ تعاقده والمدافع انطونيو روديغر من روما الايطالي.



Publié le:2017-07-15 22:33:40

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