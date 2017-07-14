مهرجان صفاقس الدولي: تهيئة فضاء المسرح الصيفي بسيدي منصور

Vendredi 14 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 11:22:16

- في اطار مساهمة بلدية صفاقس في انجاح اهم التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية لهذا الموسم وككل سنة تقوم البلدية بدعم مهرجان صفاقس الدولي من خلال تهيئة فضاء المسرح الصيفي بسيدي منصور على جميع المستويات التي تهم النظافة العامة لمداخل المسرح والطرقات المؤدية له فضلا عن اصلاح الشبكة الكهربائية وعديد الكاشفات الضوئية ودهن الفضاءات الداخلية والتشجير وتهيئة المناطق الخضراء المحيطة بفضاء المسرح.هذا وقد نظمت بلدية صفاقس مع انطلاق صائفة 2017 جلسات ومعاينات ميدانية لمسرح الهواء الطلق بسيدي منصور بمشاركة جميع الاطراف المتدخلة كالأمن والحماية المدنية ومندوبيتي الثقافة والتجهيز وكافة المصالح الفنية البلدية.وقد انطلقت بلدية صفاقس مع نهاية شهر جوان بالتدخل ميدانيا في عمليات الصيانة الفنية والهندسية والتشجير والتنظيف والتجميل والدهن والتبييض بالتنسيق مع الجانب الامني ومع الادارة الجهوية للحماية المدنية على مستوى تامين سلامة رواد المسرح والأخذ بقواعد السلامة العامة لمثل هذه الفضاءات المفتوحة.