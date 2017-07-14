مهرجان صفاقس الدولي: تهيئة فضاء المسرح الصيفي بسيدي منصور

هذا وقد نظمت بلدية صفاقس مع انطلاق صائفة 2017 جلسات ومعاينات ميدانية لمسرح الهواء الطلق بسيدي منصور بمشاركة جميع الاطراف المتدخلة كالأمن والحماية المدنية ومندوبيتي الثقافة والتجهيز وكافة المصالح الفنية البلدية.
وقد انطلقت بلدية صفاقس مع نهاية شهر جوان بالتدخل ميدانيا في عمليات الصيانة الفنية والهندسية والتشجير والتنظيف والتجميل والدهن والتبييض بالتنسيق مع الجانب الامني ومع الادارة الجهوية للحماية المدنية على مستوى تامين سلامة رواد المسرح والأخذ بقواعد السلامة العامة لمثل هذه الفضاءات المفتوحة.
Publié le:2017-07-14 11:22:16
Par:rommen (Tunisia )
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