عرض عسكري في باريس وتكريم لضحايا اعتداء نيس في ذكرى 14جويلية

Vendredi 14 Juillet 2017

وكالات - يحضر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الى جانب نظيره الاميركي دونالد ترامب قبل ان يتوجه جوا الى نيس (جنوب شرق) للمشاركة في ذكرى الاعتداء الذي أوقع 86 قتيلا و45 جريحا قبل عام.



يقام العرض العسكري الذي يتزامن مع الذكرى السنوية المئوية لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الاولى على جادة الشانزيليزيه ويشارك فيه 3720 عسكريا و211 عربة من بينها 62 دراجة نارية و241 حصانا و63 طائرة و29 مروحية.









Publié le:2017-07-14 10:06:33

