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Sport

الكاف يقرر إيقاف البدري وتغريمة 10 آلاف دولار بسبب ''بي إن سبورت''

Jeudi 13 Juillet 2017
وكالات - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب عدم التسجيل مع قناة "بي إن سبورت" في المغرب قبل لقاء الوداد المغربي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولن يتمكن "البدري" من قيادة الفريق الأحمر خلال مباراة الذهاب لمواجهة الترجي التونسي في دور الـ8 للبطولة الأفريقية والتي تقام في شهر سبتمبر المقبل، بسبب قرار الإيقاف، حيث شدد الكاف على أن القناة القطرية صاحبة حقوق بث ورعاية البطولات الأفريقية، وحضورها المباريات اوالمؤتمرات الصحفية أحد حقوقها التي وقعت عليها الأندية قبل انطلاق البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي حذر الأهلي والزمالك وسموحة والمنتخب المصري، من استمرار مقاطعة مقاطعة قناة بي ان سبورت، في خطاب رسمي للاتحاد المصري، مؤكدا أنه في حال استمرار المقاطعة مع قناة "بي ان سبورت"، سيتم توقيع عقوبات على الأندية المشاركة إفريقيًا، والمنتخب المصري.

يذكر أن المنتخب المصري وأندية الاهلي والزمالك وسموحة، اعترضوا على تواجد ميكروفون قناة بي ان سبورت، خلال المؤتمرات الصحفية، مطالبين بإزاحته، بسبب قرار مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بمقاطعة قطر بسبب "دعم الإرهاب".



Publié le:2017-07-13 19:11:50

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