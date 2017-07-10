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Sport

الشريف والجربي يعززان صفوف الاتحاد المنستيري

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - وقع الحارس شرف الدين الشريف (25 سنة) عقدا لمدة أربعة مواسم مع الإتحاد الرياضي المنستيري الذي سجل في نهاية الموسم الماضي عودته الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وجاء على الصفحة الرسمية للاتحاد على فايسبوك ان " الفريق انتدب ايضا المهاجم سيف الدين الجربي (26 سنة) لمدة موسمين".
واشار النادي في سياق متصل انه " تم اليوم فسخ العقد الذي يربط اللاعب وديع بن فرج مع الإتحا.
د" ويسعى الاتحاد المنستيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفه بعدد من العناصر التي من شانها ان تقدم الاضافة للفريق قبل انطلاق نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 15 اوت 2017 ر- م ف



Publié le:2017-07-10 21:11:29

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