الشريف والجربي يعززان صفوف الاتحاد المنستيري

وجاء على الصفحة الرسمية للاتحاد على فايسبوك ان " الفريق انتدب ايضا المهاجم سيف الدين الجربي (26 سنة) لمدة موسمين".
واشار النادي في سياق متصل انه " تم اليوم فسخ العقد الذي يربط اللاعب وديع بن فرج مع الإتحا.
د" ويسعى الاتحاد المنستيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفه بعدد من العناصر التي من شانها ان تقدم الاضافة للفريق قبل انطلاق نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 15 اوت 2017 ر- م ف
Publié le:2017-07-10 21:11:29
Par:balha (Tunisia )
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