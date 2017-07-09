اختتام فعاليات برنامج ''ثقافات مختلفة، قيم مشتركة'' بالرقاب

Dimanche 09 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 16:10:49

- اختتمت، اليوم الاحد بالفضاء الثقافي "مانديلا" بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، فعاليات برنامج "ثقافات مختلفة، قيم مشتركة " الذي يهدف إلى ترسيخ قيم وتصورات لدى اليافعين من مختلف شعوب العالم تمكنهم من التعايش السلمي واحترام الثقافات والتقاليد المغايرة وتنمية الوعي الثقافي وتحقيق التفاهم بين شباب شعوب المنطقة الأرومتوسطية مع ضمان احترام الخصوصيات الثقافية وتبادل القيم النبيلة، وفق ما أفاد به (وات) منسق البرنامج محمد الصالح عبيدي.وبين المصدر ذاته أن الجمعية تمكنت مع عدد من شركائها في تونس على غرار المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد واتحاد القاصرين ذهنيا فرع الرقاب والفضاء الثقافي مانديلا، من انجاز 25 ورشة تعليم بمعدل خمسة حصص في كل مؤسسة تعليمية حول بعض المواضيع المتعلقة بالتماثل والاختلاف بين الحضارات والثقافات والتقاليد الغذائية في مختلف البلدان المعنية والهجرة وصعوباتها والتعليم والثقافة في العالم، وذلك استنادا إلى دليل تربية اليافعين على التنوع الثقافي الذي تم ضبطه عند انطلاق المشروع.ومثل حفل الاختتام مناسبة لعرض مخرجات المشروع والتفكير في سبل دعم وتطوير التربية غير الرسمية الموجهة إلى اليافعين في مختلف شعوب العالم؛ من ذلك اعداد دليل يصف الانشطة التي تم انجازها في إطار هذا المشروع وسبل تطويرها.كما تمت الاشارة الى امكانية مواصلة المشروع بالتعاون مع عدد من الشركاء بتونس وخاصة المندوبية الجهوية للتربية ودور الشباب والمكتبات.يذكرأن برنامج "ثقافات مختلفة - قيم مشتركة " كان قد انطلق منذ شهر ديسمبر 2016 بإشراف الجمعية التونسية للحراك الثقافي وبتمويل من "مؤسسة انا لاند" وعدد من الجمعيات من بلغاريا وقبرص وتركيا.