كاس الكاف - النادي الصفاقسي يكتسح مولودية الجزائر برباعية ويفتك الصدارة

Samedi 08 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-08 20:35:20

- سجل فراس شواط ثنائية واضاف اسامة العمدوني وعلاء الدين المرزوقي هدفين اخرين ليكتسح النادي الصفاقسي ضيفه فريق مولودية الجزائر برباعية نظيفة ويفتك منه صدارة المجموعة الثانية لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في المباراة التي اقيمت يوم السبت على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب الجولة السادسة والاخيرة.وبادر النادي الصفاقسي بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة عن طريق فراس شواط وبقي محافظا على اسبقيته الى غاية الدقائق العشر الاخيرة التي مر خلالها فريق عاصمة الجنوب الى السرعة القصوى بتسجيله ثلاثة اهداف متتالية حملت توقيع فراس شواط (84) واسامة العمدوني (84) وعلاء الدين المرزوقي (90 زائد 2).وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة اقيمت يوم السبت ايضا تعادل بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي مع امبابان سوالوز السويزيلاندي 2-2.وانتزع النادي الصفاقسي بفضل هذا الفوز طليعة الترتيب من المولودية بعدما رفع رصيده الى 13 نقطة متقدما بفارق نقطتين على الفريق الجزائري الذي تكبد خسارته الاولى في دور المجموعات علما وان الفريقين كان ضمنا تاهلهما الى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية.وعاد المركز الثالث في هذه المجموعة لنادي امبابان سوالوز برصيد 5 نقاط في حين تذيل بلاتينيوم ستارز الترتيب بمجموع 3 نقاط.وبذلك يكون النادي الصفاقسي قد تفادى في الدور ربع النهائي ملاقاة الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة النادي الافريقي متصدر المجموعة الاولى ليضرب موعدا مع الفتح الرياضي المغربي صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى ذهابا في الرباط بين 8 و10 سبتمبر القادم وايابا في صفاقس بين 15 و17 من نفس الشهر.وفي المقابل ستكون مولودية الجزائر في مواجهة متجددة مع منافس تونسي في الدور ربع النهائي عندما تصطدم بالنادي الافريقي ذهابا في الجزائر العاصمة وايابا في رادس في نفس الفترة.