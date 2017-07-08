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Sport

حافظ العلاني رئيسا جديدا لشبيبة القيروان

Samedi 08 Juillet 2017
بــاب نــات - تم امس الجمعة انتخاب حافظ العلاني رئيسا لشبيبة القيروان لكرة القدم (الرابطة المحترفة الاولى) وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي اقيمت بعاصمة الاغالبة.

وتحصلت قائمة العلاني المترشح الوحيد لرئاسة النادي على 143 صوتا مقابل 53 صوتوا ضده.
ويتراس العلاني فريق الشبيبة القيروانية خلفا لمراد بالاكحل الذي قاد الفريق لمدة فترتين نيابيتين متتاليتين.



Publié le:2017-07-08 15:07:36

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