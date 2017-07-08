On Air: Nour ElHoda - Ya Jarata Alwadi
BABNET
Babnet
Politique
Économie
Régions
Partis & Société
Culture
Sport
Tribune
Monde
MÉdias
Journaux
Sport
حافظ العلاني رئيسا جديدا لشبيبة القيروان
Samedi 08 Juillet 2017
بــاب نــات
- تم امس الجمعة انتخاب حافظ العلاني رئيسا لشبيبة القيروان لكرة القدم (الرابطة المحترفة الاولى) وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي اقيمت بعاصمة الاغالبة.
وتحصلت قائمة العلاني المترشح الوحيد لرئاسة النادي على 143 صوتا مقابل 53 صوتوا ضده.
ويتراس العلاني فريق الشبيبة القيروانية خلفا لمراد بالاكحل الذي قاد الفريق لمدة فترتين نيابيتين متتاليتين.
Publié le:2017-07-08 15:07:36
festival-c2ca4ba44a011222516a5aa524d42787-2017-07-08 15:07:36
Tweeter
0
de
0
commentaires pour l'article 145037
En continu
15:33
الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم،
15:07
حافظ العلاني رئيسا جديدا لشبيبة القيروان
13:51
تونس: استقرار نسبة التضخم لشهر جوان 2017 في م
13:46
محمد بن زايد يفرض دحلان على السيسي ..انتهى ع
13:43
اولمبيك مرسيليا / النجم الساحلي يوم الاحد في
12:55
نقابة القضاة تدعو البرلمان إلى تنقيح بعض النص
12:53
الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار يومي 9
12:24
ديكتاتوريّة في الدم
12:20
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحد
12:04
سليم خلبوس: كلام غير مقبول وخطير" على ور
11:47
اطلاق تطبيقة ذكية جديدة لمحاكاة احتساب الاداء
10:33
تقديم البرنامج المخصص لتعزيز حضور اللغة الفر
10:19
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
09:46
ايقاف مذيع سعودي بعد خطأ فادح على القناة الأ
08:19
توجيه اسئلة شفاهية لعدد من الوزراء محور جلسة
06:50
Météo: Prévisions pour samedi 08 Juillet 2017
00:49
طبيبة باب سعدون المحجبة : الكذبة مغربية طورته
Hier 23:48
كأس الكاف : النادي الافريقي الى الدور ربع الن
Hier 22:25
اتفاق بين أمريكا وروسيا ودول أخرى لوقف النار
Hier 22:20
وفد برلماني افريقي في زيارة إلى تونس لتبادل ا
Hier 22:10
مؤسسة رامبورغ تخصص مداخيل عدد من تذاكر سهرات
Hier 22:07
القيروان: وفاة رضيعة غرقا في ''سطل ماء''
Hier 21:24
أسعار النفط تهبط أكثر من 1% بسبب زيادة الإنتا
Hier 21:16
برنامج الدورة 59 لمهرجان سوسة الدولي
Hier 21:11
افتتاح الدورة 5 لمنتدى تونس تحت شعار « تونس-ا
Hier 20:42
زوجة سمير الوافي: انا مع زوجي في السراء والضر
Hier 20:38
دعم العلاقات بين تونس والهند محور مكالمة هاتف
Hier 20:35
رئيس الجمهورية يتحادث مع الوزير الأول الفرنسي
Hier 19:00
رئيس الجمهورية يستقبل صابر الرباعي بمناسبة اح
Hier 18:51
القناة الفرنسية الثالثة تبث تقريرا حول عودة ث
Hier 18:35
Un kazakh de 36 ans, à la Tête de Total Tunis
Hier 18:30
مدنين: شاب يقتل والده طعنا بالسكين
Hier 18:28
اعتصام مفتوح لعدد من حاملي الشهائد العليا من
Hier 18:18
خمودة: وفاة 4 من عائلة واحدة في حادث مرور مر
Hier 17:04
اسعاف ومساعدة الحالات الاجتماعية التي تتخذ م
Hier 16:08
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تدعو القضا
Hier 15:35
انقطاع في توزيع ماء الشرب بالناظور الاحد ال
Hier 15:05
الدّولة تسترجع 10هك من الأراضي الفلاحية في ب
Hier 14:28
واقع علاقات التعاون التونسية الأمريكية
Hier 14:24
الشاهد يؤدي زيارة رسمية إلى واشنطن من 9 إلى 1
Hier 14:18
خطة عمل تشاركية لتطوير الاحاطة بالطلبة الأفار
Hier 14:15
مهدي بن غربية لزوجته : هنيئا لك بما حرمتني سج
Hier 13:17
جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
Hier 12:39
سفير دولة قطر بتونس يسلم رسالة لمدير الألكسو
Hier 11:54
بشرى بلحاج حميدة تعتذر عن نشر خبر كاذب
Hier 11:34
المرزوقي للشرق القطرية: الإمارات أفسدت الحيا
Hier 11:04
مهرجانٌ طُبِخَ.. ببهاراتِ ''زين العابدين''
Hier 10:49
منحى ايجابي لبورصة تونس بدء معاملات الجمعة
Hier 10:47
جيش البحر يضبط 3 تونسيين بصدد محاولة الهجرة ب
Hier 10:44
مقتل وإصابة عسكريين مصريين في هجوم بشمال سينا
Hier 10:41
سوسة: فتاة تقتل شابا أمام مقهى بـ 4 طعنات سكي
Hier 10:27
كرشيد من مدنين: مشاريع تنموية عديدة ومتنوع
Hier 10:22
البريد يشرع في ترويج بطاقة دفع دولية جديدة «
Hier 10:14
الترجي الرياضي يعزز صفوفه بالكاميروني كوم وي
Hier 10:09
نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكال
Hier 10:02
سيدة بولندا الأولى لم تقبل يد الرئيس الأمريكي
Hier 09:48
اليوم تنفيذ قرار غلق مقهي سيدي الشبعان بسيدي
Hier 07:35
عرض نتائج دراسات تتعلق بما وصل إليه بتونس تن
Hier 07:22
صعوبة تمويل المؤسسات ونقص المياه في المجال ال
Hier 07:15
عبد الحميد الجلاصي: محسن مرزوق يثير الشفقة
Indicateurs Banque Centrale
Avoirs en devises
12614,9
(06 juil)
Jours d'importation
101
1 € =
2,78318 DT
1$ =
2,46383 DT
Solde Compte du Trésor
(06 juil)
1096,2 MDT
Babnet
Clavier Arabe
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
132 687
)
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
(
124 115
)
بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير ال
(
110 389
)
جولة في صفحات المواقع الاخبارية ا
(
87 320
)
محكمة قرطاج: طرد مواطنة بسبب فستان
(
76 580
)
مرة اخرى صنّارة الشاهد تخطئ الحوت
(
75 205
)
سليم الرياحي: رفعت قضية ضدّ يوسف ا
(
73 666
)
لقيت صورته شعبية كبيرة: وزارة الدا
(
70 528
)
الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عم
(
67 174
)
نسمة تقترف جريمة اعلامية واخلاقية
(
62 694
)
عبد الباري عطوان : دخول ترامب وترك
(
62 564
)
تسريب لوثيقة خطيرة حول مخطط تجذير
(
59 048
)
تفاصيل رد قطر على مطالب دول الحصا
(
57 339
)
سفيان بن حميدة تعليقا على اعتقال س
(
56 050
)
محامي سمير الوافي: الأموال كانت
(
51 755
)
وزارة العدل تعلن عن إيقاف المنصف
(
51 736
)
النوري اللجمي: طريقة إعفاء إلياس
(
47 667
)
بين الدكتور المرزوقي و غادة عبدالر
(
47 516
)
محامي شفيق جراية: لدينا وثائق تثب
(
46 808
)
كانت متّجهة إلى ليون: طائرة تابعة
(
46 531
)
وزارة المرأة تؤكد تحديد هوية المرأ
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |
145037 753
|
Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (
E mail
) |
Charte de Confidentialité
Derniers Commentaires
Indépendamment de sa personne,les propos tenus par ce monsieur méritent réflexion.ça sert à Quoi auj..."
Par:
karimyousef (
France
)
Par Mobile
Sur:
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين
@Jraidawalasfour.باش تدخل العربية في وساءل الإعلام الفرنسية يلزم اللغة العربية عندها تراث في الصحافة..."
Par:
slimene (
France
)
Sur:
تقديم البرنامج المخصص لتعزيز حضور اللغة الفرنسية في وسائل الإعلام التونسية بالمعهد الفرنسي
@MOUSALIM.اللغة الفرنسية ميتة?قاعد تصب وتعطي.فرنسا نالت أكبر قدر من جواءز نوبل لااآداب.لو كانت اللغة..."
Par:
slimene (
France
)
Sur:
تقديم البرنامج المخصص لتعزيز حضور اللغة الفرنسية في وسائل الإعلام التونسية بالمعهد الفرنسي
تحويل أموال الحجاج نحو التنمية يعني مصادرة أموال الشعب تحت تهديد السلاح فهل بعد هذا الغباء غباء ؟فأم..."
Par:
MOUSALIM (
Tunisia
)
Sur:
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين
En toute objectivité et à mon avis, il n'y a a aucune adéquation ou concordance entre la faute et la..."
Par:
lechef (
Tunisia
)
Sur:
ايقاف مذيع سعودي بعد خطأ فادح على القناة الأولى السعودية
Si le gouvernement d'Echahed fait de son mieux pour faire appliquer la loi et sanctionner les fautif..."
Par:
lechef (
Tunisia
)
Sur:
اليوم تنفيذ قرار غلق مقهي سيدي الشبعان بسيدي بوسعيد
سالم بن تركيه انت أكثر أخطاء من هذا البهلول اكتب حاجات صحيحة يعطيك وهف يزي من الطحين ..."
Par:
CONTRA (
)
Par Mobile
Sur:
ايقاف مذيع سعودي بعد خطأ فادح على القناة الأولى السعودية
صار كادوك فلوس الحج وما كادوكش الفلوس اللي ماشيين في استيراد الوسكي والفودكا وغيرها من الخمور؟ والفل..."
Par:
Sly (
Tunisia
)
Sur:
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين
برنامج "أعبر بالعربية" الرامي إلى تعزيز حضور اللغة العربية في وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية..."
Par:
Jraidawalasfour (
Switzerland
)
Sur:
تقديم البرنامج المخصص لتعزيز حضور اللغة الفرنسية في وسائل الإعلام التونسية بالمعهد الفرنسي
وفي رواية اخرى...تجمع هذه الاموال وتعطى لوفد اعلاميين يساريين وشيعة يتحول بقيادة زياد الهامل الى بشا..."
Par:
machmoumelfol (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين
سيدي زياد الهاني، مفتي الديار التونسية الجديد : إن كان اقتراحك يجوز فهنيئا لنا بعبقريتك..."
Par:
hamedmeg (
Tunisia
)
Sur:
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين
فلوس الحج هزها الحاج ترامب ...لذا حج في بلادك ....تكفل بيتيم ....رمم بيت فقير عرس ليتيمة ....عاون مع..."
Par:
Jraidawalasfour (
Switzerland
)
Sur:
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين
إذا وزير يعتمد التكتم على هكذا أخبار ، فكيف نلوم الآخرين ؟ الشفافية عقلية و اختيار لا رجعة فيه و ليس..."
Par:
hamedmeg (
Tunisia
)
Sur:
سليم خلبوس: كلام غير مقبول وخطير" على ورقة امتحان تلميذ اجتاز مناظرة ''النوفيام''
عليكم بإصلاح المنظومة الجبائية أولا ، كيف لدولة تحترم نفسها الحصول على الت ف أ مرتين مرة عند الشراء ..."
Par:
hamedmeg (
Tunisia
)
Sur:
اطلاق تطبيقة ذكية جديدة لمحاكاة احتساب الاداءات
كلمة حق يراد بها باطل ..."
Par:
3azizou (
Tunisia
)
Sur:
زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين
يعني أننا أمام إحتلال ناعم أسلحته وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية التي يجب مقاطعتها في تونس كمقاطعة ..."
Par:
MOUSALIM (
Tunisia
)
Sur:
تقديم البرنامج المخصص لتعزيز حضور اللغة الفرنسية في وسائل الإعلام التونسية بالمعهد الفرنسي
Babnet
On Air:
Par:karimyousef (France ) Par Mobile
Sur: زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين