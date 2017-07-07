سوسة: فتاة تقتل شابا أمام مقهى بـ 4 طعنات سكين

Vendredi 07 Juillet 2017

بــاب نــات - جدت، ليلة أمس الخميس 6 جويلية 2017, جريمة قتل بمنطقة سيدي بوعلي بولاية سوسة، تمثلت في قيام فتاة بطعن شاب 4 مرات بسكين أمام مقهى بالجهة.



وكان الضحية (23 سنة) بصدد الشجار مع شقيق الفتاة أمام المقهى، ولما تناهى إلى مسامع الفتاة (26 سنة) أن شقيقها يتعرض للضرب تدخلت وقامت بطعن خصمه.

وتحصنت الفتاة بالفرار، فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوعلي بالقضية.



المصدر: نسمة







Publié le:2017-07-07 10:41:33

