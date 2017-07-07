Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ahbabina Ya Eyn  
Régions

سوسة: فتاة تقتل شابا أمام مقهى بـ 4 طعنات سكين

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - جدت، ليلة أمس الخميس 6 جويلية 2017, جريمة قتل بمنطقة سيدي بوعلي بولاية سوسة، تمثلت في قيام فتاة بطعن شاب 4 مرات بسكين أمام مقهى بالجهة.

وكان الضحية (23 سنة) بصدد الشجار مع شقيق الفتاة أمام المقهى، ولما تناهى إلى مسامع الفتاة (26 سنة) أن شقيقها يتعرض للضرب تدخلت وقامت بطعن خصمه.
وتحصنت الفتاة بالفرار، فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوعلي بالقضية.

المصدر: نسمة



Publié le:2017-07-07 10:41:33

festival-fb20910874277e7ff9f8fd70cf38c79a-2017-07-07 10:41:33
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144998



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12597,1

  • (05 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77999 DT        1$ =2,46251 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05 juil)   1081,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144998 803|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires