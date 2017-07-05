بيونغيانغ تعلن امتلاكها صاروخا عابرا للقارات يحمل رأس نووي كبير

Mercredi 05 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-05 00:11:05

- كدت كوريا الشمالية إجراءها اختبارا على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة ليكون قادرا على حمل رأس نووي كبير وثقيل مشيرة إلى أن الاختبار نجح في التحقق من معاودة دخول الرأس الحربي المجال الجوي للأرض.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال إن الاختبار الناجح أكمل قدرة البلاد في مجال الأسلحة الاستراتيجية التي تشمل قنابل ذرية وهيدروجينية وصواريخ بالستية عابرة للقارات.كما نقلت الوكالة عنه قوله إن بيونغيانغ لن تتفاوض مع الولايات المتحدة للتخلي عن أسلحتها ما لم تكف واشنطن عن سياستها العدائية تجاه الشمال.وقالت كوريا الجنوبية لاحقا إنها أجرت مع الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) مناورة على صاروخ بالستي هجومي يستهدف ضرب القيادة الكورية الشمالية.من جهة أخرى، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية وذلك بعيد إعلان بيونغيانغ أنها أجرت للمرة الأولى تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ عابر للقارات.وأفادت البعثة الأميركية لدى المنظمة الدولية بأنها تتوقع عقد الاجتماع الطارئ عصر الأربعاء قرابة الساعة 15,00 (19,00 ت غ).وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب عبر سفيرتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي اتصلت هاتفيا بنظيرها الصيني ليو جيي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر تموز/يوليو وأبلغته بفحوى طلب الإدارة الأميركية.