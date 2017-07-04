وزير الرياضة السنيغالي: لم نتخذ اي قرار رسمي بخصوص التنظيم المشترك لبطولة افريقيا لكرة السلة مع تونس

Mardi 04 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 22:09:15

- اكد متار با وزير الرياضة السنيغالي ان بلاده لم تتخذ بعد اي قرار رسمي بخصوص تنظيم النسخة المرتقبة لبطولة افريقيا للامم لكرة السلة (افروبسكيت 2017) بالاشتراك مع تونس.ونقلت وكالة الانباء السنيغالية الرسمية اليوم الثلاثاء عن الوزير قوله "لم نتخذ اي قرار رسمي بخصوص تنظيم بطولة امم افريقيا لكرة السلة 2017 بالاشتراك مع تونس حيث لم نتوصل الى حد الان باي وثيقة في الغرض لا من الاتحاد الافريقي للعبة ولا من الجامعة السنيغالية لكرة السلة ".وتابع الوزير قائلا "تنتظرنا جلسة اليوم مع رئيس الجامعة باباكار نداي وسننتظر بالمناسبة موافاتنا بملف التنظيم للافروبسكيت وسنحيل بدورنا هذا الملف الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيث سننظر في كراس الشروط ومتطلباته وخاصة الالتزامات المادية للسنيغال مقابل تنظيم هذا الحدث القاري في ظل الهواجس المطروحة و مدى الاستفادة التي سنتحصل عليها في صورة موافقتنا على تنظيم البطولة".وفي المقابل اشار متار با ان "هناك حرص على مساندة كل قرار من شانه تطوير كرة السلة السنيغالية ويعود عليها بالنفع".ويذكر ان الجامعة السنيغالية لكرة السلة قد اعلنت في بيان لها عن تنظيم النسخة المرتقبة لبطولة امم افريقيا للعبة الافروبسكيت 2017 خلال شهر سبتمبر القادم بالاشتراك مع تونس حيث ستحتضن السنيغال مباريات مجموعتين فقط وستحتضن تونس بدورها مباريات مجموعتين ولقاءات الدور ربع ونصف و النهائي والمباراة الختامية.وتجدر الاشارة الى ان كل من الكونغو وانغولا قررا سحب تنظيمها للافروبسكيت في نسختها المرتقبة ذلك لاسباب اقتصادية بالنسبة للاول و تزامنها مع الانتخابات المحلية بالنسبة للثاني.