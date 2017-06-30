الافروبسكيت 2017 : تونس تنظم البطولة رسميا بالاشتراك مع السنيغال

Vendredi 30 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 20:22:28

- اعلن علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الاتحاد الافريقي للعبة قرر اليوم الجمعة منح تنظيم بطولة امم افريقيا لكرة السلة الافروبسكيت 2017 لتونس بالاشتراك مع السنيغال.وافاد البنزرتي ان "الموعد الجديد للافروبسكيت ستكون من 8 الى 16 سبتمبر القادم في تنظيم مشترك بين تونس والسنيغال حيث ستستضيف كل دولة مباريات مجموعتين متالفة كل واحدة من 4 منتخبات (الدور الاول) في حين تدور مباريات ربع ونصف النهائي واللقاء الختامي في تونس".وكانت انغولا قد سحبت ترشحها لاستضافة بطولة امم افريقيا للعبة /الافروبسكيت/ بسبب الوضع السياسي الدقيق الذي تعرفه وتزامن البطولة مع موعد الانتخابات المحلية هناك وهو ما جعل الجامعة التونسية لكرة السلة تتقدم من جديد بملف ترشح تونس لتنظيم هذه البطولة بالاشتراك مع السنيغال.وتجدر الاشارة الى 16 منتخبا سيشاركون في النسخة المرتقبة للافروبسكيت وهي تونس و انغولا وجنوب افريقيا والكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى والكوت ديفوار ومصر وغينيا و مالي والمغرب والموزمبيق ونيجيريا (حاملة اللقب) واوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والسنيغال.وكانت تونس قد تولت تنظيم النسخة الاخيرة لبطولة امم افريقيا لكرة السلة الافروبسكيت خلال سنة 2015 وقد انهى المنتخب التونسي البطولة في المركز الثالث.