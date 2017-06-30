رابطة ابطال افريقيا - الترجي والنجم في رحلة البحث عن نقطة التاهل الى ربع النهائي

Vendredi 30 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 13:15:37

- نقطة واحدة تفصل الترجي الرياضي والنجم الساحلي عن بلوغ الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم قبل خوض الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات التي سيكون خلالها فريقا "باب سويقة" و"جوهرة الساحل" في اختبارين خارج القواعد غدا السبت امام فيتا كلوب الكونغولي وفيروفييرو الموزمبيقي على التوالي.في المجموعة الاولى يدخل النجم الساحلي مباراته امام "فيروفييرو" بتشكيلة منقوصة من اكثر من لاعب ابرزهم ايمن المثلوثي (حارس مرمى) لالتزامات عائلية وشهاب بن فرج (مدافع) وعلية البريقي وحمزة لحمر (لاعبا وسط) نتيجة عقوبة الانذار الثاني الى جانب تواصل احتجاب حمدي النقاز (مدافع) بداعي الاصابة وعمار الجمل (مدافع) لخلافات حول تجديد العقد وهو ما سيعقد مهمة المدرب الفرنسي "هوبار فيلود" المطالب بايجاد البدائل للمحافظة على توازن الفريق.ويراهن زملاء زياد بوغطاس على مواصلة مشوارهم دون اخطاء الى حد الان والابقاء على سجلهم خال من الخسارة في هذه المسابقة القارية والعودة بنتيجة ايجابية من "بايرا" بالذات لحسم تاهلهم الى الدور القادم قبل لقاء الجولة الختامية بالملعب الاولمبي بسوسة امام المريخ السوداني يوم 7 جويلية المقبل.وبين النجم الساحلي الخبير بالمنافسات الافريقية ب23 مشاركة مسترسلة تخللتها 9 القاب في مختلف المسابقات وفيروفييرو المغمور بسجله المتواضع محليا والخالي من الالقاب قاريا تبدو موازين القوى غير متكافئة ولعل خماسية الذهاب تقيم الدليل على البون الشاسع بين الفريقين لكن يبقى النجم مطالبا مع ذلك بتوخي الحذر وعدم السقوط في فخ استسهال المهمة خاصة في ظل الغيابات المؤثرة ورغبة الفريق الموزمبيقي في "الثأر" وتحقيق فوز يبقي به على حظوظه في صراع المنافسة على البطاقة التاهيلية الثانية.يدير المقابلة التي ستنطلق على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدو كايتا.ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الاولى بمجموع 8 نقاط امام المريخ والهلال السودانيين وفيروفييرو الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.اما في المجموعة الثالثة فالمهمة تلوح اكثر صعوبة بالنسبة للترجي الرياضي باعتبار قيمة "فيتا كلوب" المتمرس على المشاركات الافريقية والمعروف بصلابته على ميدانه فضلا عن كون المباراة تعد فرصة الامل الاخير للفريق الكونغولي في سباق الترشح الى الدور ربع النهائي.مثل هذه العقبات الشائكة تتطلب علاوة على الحضور البدني الكبير والقراءة الفنية السليمة التمتع بشخصية قوية وهو ما يتوفر عليه الرصيد البشري للترجي الرياضي الذي يضم في صفوفه عدة لاعبين ذوي دراية عالية بالاجواء الافريقية على غرار حارس المرمى معز بن شريفية والمدافع خليل شمام ومتوسط الميدان الفرجاني ساسي والمهاجمين فخر الدين بن يوسف وطه ياسين الخنيسي المدعوين الى توظيف تجربتهم في خدمة بقية العناصر التي تبحث عن باكورة القابها القارية من اجل تخطي هذا الاختبار بسلام والتوقيع بالتالي على وثيقة الترشح الى الدور ربع النهائي قبل لقاء الجولة الاخيرة في رادس امام "سان جورج" الاثيوبي يوم 9 جويلية القادم.المدرب فوزي البنزرتي سيستفيد خلال هذه المباراة من عودة المدافع شمس الدين الذوادي الذي استوفى عقوبة الانذار الثاني بما سيمنح الخط الخلفي اكثر صلابة ومتوسط الميدان سعد بقير بعدما تخلص من مخلفات الاصابة وهو ما سيوفر خيارا اضافيا في صنع اللعب وخاصة في الكرات الثابتة وهو ما افتقده الفريق في لقاء الجولة الفارطة على ارضه امام "صن داونز" الجنوب افريقي عندما سقط في فخ التعادل السلبي بسبب غياب عنصر المباغتة وبطء تغيير النسق في الحالة الهجومية.المقابلة تنطلق على الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس بقيادة طاقم تحكيم غامبي يتقدمه ايريك ارنو اوتوغو كاستان.ويحتل الترجي الرياضي طليعة ترتيب المجموعة الثالثة ب8 نقاط امام صن داونز الجنوب افريقي وسان جورج الاثيوبي (5 نقاط لكل منهما) وفيتا كلوب الكونغولي (3 نقاط).