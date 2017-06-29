العراق يعلن استعادة الموصل وانتهاء ''خلافة البغدادي''

Jeudi 29 Juin 2017

وكالات - قال الجيش العراقي إن قواته سيطرت اليوم الخميس على جامع النوري الكبير في الموصل الذي أعلن منه تنظيم الدولة دولة "الخلافة" قبل ثلاث سنوات.



والسيطرة على الجامع تحمل في طياتها نصرا رمزيا بالنسبة للقوات العراقية التي تقاتل منذ أكثر من ثمانية أشهر لاستعادة مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.



وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي للتلفزيون الرسمي "سقطت دولة خرافتهم".



وبحسب بيان مقتضب نشرته خلية الإعلام الحربي العراقية على حسابها في "فيسبوك" قالت إن "الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات قادمون يا نينوى يعلن سيطرة قوات جهاز مكافحة الإرهاب على جامع النوري".





وأضاف عبد الأمير رشيد يار الله أن "القوات العراقية سيطرت أيضا على منطقتي الحدباء والسرجخانة، وما زالت القطعات مستمرة بالتقدم".



يشار إلى أن تنظيم الدولة فقد كامل مركز مدينة الموصل، باستثناء حي الشفاء في الموصل القديمة، حيث أقدم التنظيم قبل نحو أسبوع على تفجير مئذنة الحدباء التاريخية التي بناها القائد المسلم نور الدين زنكي قبل 800 عام.



وتناقلت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو وصورا تظهر تواجد القوات العراقية عند جامع النوري الكبير ومنارة الحدباء المهدمة.



Publié le:2017-06-29 16:13:54

