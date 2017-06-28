المنستير: تربص مغلق لأكثر من 200 مشارك تحضيرا للبطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق في باريس

Mercredi 28 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 20:09:06

- يتواصل بولاية المنستير على امتداد الفترة المتراوحة بين 28 و30 جوان الجاري تربص مغلق يشارك فيه أكثر من 200 متسابق (تلاميذ طلبة وكهول)، للتحضير لخوض البطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق، التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس يومي 28 و29 أوت القادم، وفق ما ذكره أمين مال الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات رؤوف ثابت.وبيّن ثابت في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ المشاركين في هذا التربص الذي تنظمه الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات بالشراكة مع قصر العلوم بالمنستير "تترواح أعمارهم بين 8 سنوات و55 سنة، وهم من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد ومدنين وقابس ونابل وتونس، ويسهر على تأطيرهم قرابة 30 إطارا تربويا".وذكر ان "المتسابقين يتنافسون على ال30 مرتبة الاولى التي ستخول لهم المشاركة في البطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق التي يقع خلالها تكريم ال10 الأوائل"، مشيرا إلى أنّ" أفضل نتيجة حققها المشاركون من تونس هي المرتبة السابعة، وفي السنة الفارطة كانت المرتبة العاشرة، وتوقع أن يتحسن هذا الترتيب خلال المشاركة المقبلة وأن يكون المشاركون التونسيون ضمن المراتب ال5 الأولى".من جهته، أوضح أستاذ بالمعهد النموذجي بالمنستير وكاتب عام الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات ومكوّن خلال هذا التربص، زهير عليّ، في تصريح لمراسلة (وات)، أنّ "مشاركة التلاميذ في مثل هذه التربصات من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمامهم إذ ان التمارين ترتكز أساسا على المنطق وتحسين أسلوب التركيز في العدّ واستيعاب الوضعيات".وذكر أمين مال الجمعية أن "تونس ستشارك في الأولمبياد الإفريقية، خلال الفترة من 1 إلى 7 جويلية القادم ب6 تلاميذ من السنة الثالثة والرابعة ثانوي من بينهم 3 فتيات، وقد شاركوا في تربص مغلق من 1 إلى 23 جوان المناضي بالمنستير"، وبين أن المشاركين من تونس ومنذ سنة 2010 "يتصدرون الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات، ويحتلون في أسوء الحالات المرتبة الثانية".تم/أم/باشا