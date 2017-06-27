Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Samra  
Sport

حضور 450 ألف مشجع لمرحلة المجموعات بكأس القارات في روسيا

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الإثنين، أن 450 ألف مشجع هو إجمالي الحضور الجماهيري لمرحلة المجموعات ببطولة كأس القارات المقامة بروسيا.
وقال كولين سميث، كبير مسؤولي المسابقات بالفيفا، في مؤتمر صحفي " إن 450 ألف مشجع حضروا مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس القارات". وأضاف " لمسنا بالأدلة الواضحة كيف أن العمليات خلال ال12 مباراة الأولى شهدت تنظيما رفيع المستوى، سواء في الملاعب أو في المدن الأربع المضيفة".

وأوضح " لكن هناك بالطبع مجال للتحسن، فهناك جوانب تشغيلية نواصل تنقيحها وتعديلها لتحسين تنظيم المباريات المتبقية في مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى ذلك، فمن المهم للغاية الاستفادة من هذه التحسينات في كأس العالم التي ستقام في 2018، ليس فقط على مستوى الملاعب الأربعة الخاصة بكأس القارات، بل في الملاعب 12 التي ستحتضن الحدث الكبير".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية أليكسي سوروكين " أنا أؤمن بالخرافات، ولذا سأتحلى بالحذر، لكن في الحقيقة سارت الأمور على نحو رائع حتى الآن".
وأضاف " ردود الفعل من الجماهير واللاعبين والمشاركين كانت إيجابية حتى الآن، لكن علينا ألا نستبق الأحداث، فنحن مقبلون على مرحلة خروج المغلوب التي ستشهد أهم أربع مباريات في البطولة".

وتحددت ملامح مباريات المربع الذهبي للبطولة، حيث سيلعب المنتخب البرتغالي مع نظيره التشيلي يوم غد الأربعاء، على أن يلعب في اليوم التالي المنتخب الألماني مع نظيره المكسيكي.

Publié le:2017-06-27 10:38:38

festival-5dfdda28fda23c23c2e82c64c6c3e735-2017-06-27 10:38:38
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144561



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12610,5

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76921 DT        1$ =2,46137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   358,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144561 61|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires