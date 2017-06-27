حضور 450 ألف مشجع لمرحلة المجموعات بكأس القارات في روسيا

Mardi 27 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-27 10:38:38

- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الإثنين، أن 450 ألف مشجع هو إجمالي الحضور الجماهيري لمرحلة المجموعات ببطولة كأس القارات المقامة بروسيا.وقال كولين سميث، كبير مسؤولي المسابقات بالفيفا، في مؤتمر صحفي " إن 450 ألف مشجع حضروا مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس القارات". وأضاف " لمسنا بالأدلة الواضحة كيف أن العمليات خلال ال12 مباراة الأولى شهدت تنظيما رفيع المستوى، سواء في الملاعب أو في المدن الأربع المضيفة".وأوضح " لكن هناك بالطبع مجال للتحسن، فهناك جوانب تشغيلية نواصل تنقيحها وتعديلها لتحسين تنظيم المباريات المتبقية في مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى ذلك، فمن المهم للغاية الاستفادة من هذه التحسينات في كأس العالم التي ستقام في 2018، ليس فقط على مستوى الملاعب الأربعة الخاصة بكأس القارات، بل في الملاعب 12 التي ستحتضن الحدث الكبير".ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية أليكسي سوروكين " أنا أؤمن بالخرافات، ولذا سأتحلى بالحذر، لكن في الحقيقة سارت الأمور على نحو رائع حتى الآن".وأضاف " ردود الفعل من الجماهير واللاعبين والمشاركين كانت إيجابية حتى الآن، لكن علينا ألا نستبق الأحداث، فنحن مقبلون على مرحلة خروج المغلوب التي ستشهد أهم أربع مباريات في البطولة".وتحددت ملامح مباريات المربع الذهبي للبطولة، حيث سيلعب المنتخب البرتغالي مع نظيره التشيلي يوم غد الأربعاء، على أن يلعب في اليوم التالي المنتخب الألماني مع نظيره المكسيكي.